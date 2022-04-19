Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Переноска для котів

Зберігаємо цибулю

Гладіолус на дачі

Stop мурахам

Захищаємо город

Сушим волосся без фена
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

19 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 квітня, 11:42
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День проліску – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 19 квітня
19 квітня: яке сьогодні свято
19 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 19 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 19 квітня

  • День проліску (The Day of Snowdrop) – ніжне весняне свято, яке спочатку з'явилося в Англії 1984 року, а тепер відзначається у багатьох країнах світу і присвячене першим квітам, що з'являються після холодів та символізують початок весни.

Іменинники 19 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Єремей, Іван, Мефодій, Павло, Петро, Севастьян, Яків.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

19 квітня у православній церкві настає Великий вівторок. Вшановується пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, святителя Мефодія, архієпископа Моравського, преподобної Платоніди Сірської, мучеників 120 перських, мучеників Єремія та Архілія, ієрея.

Народне свято

У народі 19 квітня шанувалися Євтихій Тихий та Єрема Пролітний. Цього дня селяни уважно стежили за погодою, щоби передбачити майбутній урожай хліба. Також проявляли повагу до яблуні, яка саме починала цвісти у цей період, – фарбували стовбур, підпирали гілки, щоб вони витримали майбутні плоди.

Прикмети на 19 квітня

  • на Євтихія тихо та безвітряно – до гарного врожаю ранніх хлібів;
  • Єрема вітром б'є – колос зіб'є;
  • вітряний день – ярі краще не сіяти, бо насіння не збереш;
  • на Євтихія не можна впадати у смуток.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 квітня

  • 1783 – Катерина II видала указ про приєднання до Росії Криму та Кубані.
  • 1943 – швейцарський хімік Альберт Хофман вперше прийняв ЛСД, поїхав додому велосипедом і відчув вплив наркотиків, а дата стала називатися Днем велосипеда.
  • 1971 – відбувся запуск першої радянської орбітальної станції "Салют".

Хто народився 19 квітня

  • 1834 – Григорій М'ясоїдов, російський та український художник, живописець, передвижник.
  • 1850 – Руфін Судковський, український живописець-мариніст.
  • 1900 – Олександр Птушко, український радянський кінорежисер, засновник об'ємного мультфільму.
  • 1919 – Олександр Сегаль, головний балетмейстер Київського театру оперети.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Все про зірок
Більше новин
Місячний календар на тиждень
18 - 24 квітня
Вплив на життя
Лайфхак тижня
Мармурові яйця на Великдень
Дізнатися
Just do it
Дачний календар на квітень
Сприятливі дні
Святкуватимете Великдень цього року?
Коли свято?
Вони не вміють кохати
Найменш влюбливі знаки зодіаку
Скорпіон
Скорпіон
Діва
Діва
Близнюки
Близнюки
1 /2
Хто ще?
Вихідні та свята у квітні
Коли відпочиваємо?
Сприятливі дні у квітні
Місячний календар стрижок
Коли стригти волосся?
Магнітні бурі в квітні
Прогноз
Коли Сонце буде агресивним?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти