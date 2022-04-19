19 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 19 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 19 квітня
- День проліску (The Day of Snowdrop) – ніжне весняне свято, яке спочатку з'явилося в Англії 1984 року, а тепер відзначається у багатьох країнах світу і присвячене першим квітам, що з'являються після холодів та символізують початок весни.
Іменинники 19 квітня
День ангела сьогодні відзначають: Григорій, Єремей, Іван, Мефодій, Павло, Петро, Севастьян, Яків.
Яке сьогодні церковне свято
19 квітня у православній церкві настає Великий вівторок. Вшановується пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, святителя Мефодія, архієпископа Моравського, преподобної Платоніди Сірської, мучеників 120 перських, мучеників Єремія та Архілія, ієрея.
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Народне свято
У народі 19 квітня шанувалися Євтихій Тихий та Єрема Пролітний. Цього дня селяни уважно стежили за погодою, щоби передбачити майбутній урожай хліба. Також проявляли повагу до яблуні, яка саме починала цвісти у цей період, – фарбували стовбур, підпирали гілки, щоб вони витримали майбутні плоди.
Прикмети на 19 квітня
- на Євтихія тихо та безвітряно – до гарного врожаю ранніх хлібів;
- Єрема вітром б'є – колос зіб'є;
- вітряний день – ярі краще не сіяти, бо насіння не збереш;
- на Євтихія не можна впадати у смуток.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 квітня
- 1783 – Катерина II видала указ про приєднання до Росії Криму та Кубані.
- 1943 – швейцарський хімік Альберт Хофман вперше прийняв ЛСД, поїхав додому велосипедом і відчув вплив наркотиків, а дата стала називатися Днем велосипеда.
- 1971 – відбувся запуск першої радянської орбітальної станції "Салют".
Хто народився 19 квітня
- 1834 – Григорій М'ясоїдов, російський та український художник, живописець, передвижник.
- 1850 – Руфін Судковський, український живописець-мариніст.
- 1900 – Олександр Птушко, український радянський кінорежисер, засновник об'ємного мультфільму.
- 1919 – Олександр Сегаль, головний балетмейстер Київського театру оперети.
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