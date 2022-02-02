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2 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 лютого, 07:25
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День бабака, День їздових собак – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 2 лютого.
2 лютого: яке сьогодні свято
2 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 2 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

  • День бабака (Groundhog Day) – спочатку національне свято Америки та Канади, присвячене передбаченню погоди, яке незабаром поширилося у всьому світі. Відзначається з 1886 року.
  • День їздових собак – організований на згадку про події майже 100-річної давності – Великої гонки милосердя, коли собачі упряжки врятували ціле місто, доставивши ліки через 1100 км за 6 днів у охоплене епідемією дифтерії місто Ном на Алясці.
  • Всесвітній день водно-болотних угідь (World Wetlands Day) – проводиться 2 лютого на честь підписання 1971 року Рамсарської конвенції з метою збереження та раціонального використання водно-болотних ресурсів на планеті.

Іменинники 2 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Юхим, Захар, Інна, Лаврентій, Лев, Павло, Римма, Семен.

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Яке сьогодні церковне свято

2 лютого у католиків відзначається велике церковне свято – Стрітення Господнє. Воно було встановлене на згадку про зустріч у Єрусалимському Храмі Немовляти Ісуса з праведним старцем Симеоном.

2 лютого у православній церкві вшановується пам'ять преподобного Євфимія Великого, преподобного Євфимія схимника та Лаврентія затворника, Києво-Печерських, у Далеких печерах, преподобного Євфимія Сянжемського, Вологодського, мучеників Інни, Пінни та Римми, мучеників Васса, Євсевія, Євтихія і Василида.

Народне свято

У народі 2 лютого відзначався Єфімов день. Останній зимовий місяць – це час хуртовин, завірюха та снігопадів. Такої погоди й чекали на Юхима. Люди вірили, що хуртовини, що розігралися, – це нечиста сила вирує. У таку погоду не можна сідати на стіл, тому що нечисть заявиться на запах. А ще по погоді на день Єфимія судили про те, якою буде Масляна.

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Прикмети на 2 лютого

  • на Юхима вітри дули – шапку здули;
  • хуртовина на Юхима – буде хуртовина і на Масляну;
  • кішка підлогу шкребе, а кури хвостами крутять – чекати на хуртовину;
  • Єфімів день вітряний – весь рік буде сирим;
  • сонячна погода – до ранньої весни, на відміну від Дня бабака.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 2 лютого

  • 1932 – розпочала роботу Женевська конференція із роззброєння 1932-1935 рр.
  • 1935 – в Америці пройшов тест перший детектор брехні.
  • 1940 – дебют американського естрадного співака Френка Сінатри.
  • 1943 – під час Другої світової війни Сталінградська битва завершилася капітуляцією німців.
  • 1970 – у Мюнхені вперше пройшла операція з трансплантації нерва.
  • 2015 – в аварії загинув український співак, письменник, актор Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко).

Хто народився 2 лютого

  • 1812 – Євген Гребінка, український письменник.
  • 1883 – Михайло Гнесін, російський радянський музичний педагог та композитор.
  • 1901 – Яша Хейфец, російський та американський музикант, видний скрипаль XX століття.
  • 1939 – Віталій Філіпенко, радянський український композитор.
  • 1962 – Філіп Клодель, французький письменник та кінорежисер.
  • 1977 – Шакіра, колумбійська співачка, танцівниця, продюсер, модель.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

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Ольга Козачок
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2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
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