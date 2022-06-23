23 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Международный Олимпийский день – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 июня

23 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 23 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 23 июня:

Реклама

Международный Олимпийский день (International Olympic Day) – проводится с 1948 года в честь возрождения современного олимпийского движения с целью пропаганды спорта и вовлечение в спортивное движение желающих во всем мире независимо от возраста, пола и способностей. – проводится с 1948 года в честь возрождения современного олимпийского движения с целью пропаганды спорта и вовлечение в спортивное движение желающих во всем мире независимо от возраста, пола и способностей.

День государственной службы Организации Объединенных Наций (United Nations Public Service Day) – был провозглашен ООН в 2003 году. В Украине также с 2003 года отмечается профессиональный праздник госслужащих.

Международный день вдов (International Widow`s Day) – был организован с целью помочь семьям, оставшимся без мужчин.

Именинники 23 июня

День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Какой сегодня церковный праздник

Святой Тимофей / Фото: Pinterest

23 июня в православной церкви чтится память священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины девы, преподобного Феофана Антиохийского, святителя Вассиана.

Реклама

Народный праздник

В народе 23 июня чествовался Тимофей. В этот день люди особо следили за состоянием природы. Считалось, что нужно быть внимательным к знакам судьбы, потому что в этот день происходят различные тревожные знамения.

Приметы на 23 июня

знамения на Тимофея грозой грозят;

если в этот день на току заметили мышей – год будет голодным;

если в поле появились волки – это к падежу скота;

засуха на Тимофея – также плохой знак;

нельзя выносить мусор из дома – к ссоре.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 июня

1803 – во Франции спущен на воду первый пароход.

1846 – день рождения саксофона.

1894 – день образования Международного олимпийского комитета (МОК).

1964 – день рождения гимнастического обруча.

1917 – Украина провозгласила Первый Универсал Украинской Центральной Рады.

1998 – впервые в мире была проведена пересадка клетки человеческого мозга.

Кто родился 23 июня

1874 – Богдан Боднарский, украинский книговед, библиограф.

1894 – Альфред Кинси, американский биолог, основоположник сексологии.

1931 – Григорий Кохан, украинский кинорежиссер и сценарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.