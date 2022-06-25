25 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 25 июня
- День таможенника Украины – празднуется с 2020 года в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее этот праздник имел другое название – День таможенной службы Украины.
- Международный день моряка (International Day of the Seafarer) – проводится под эгидой ООН с 2010 года и ежегодно празднуется людьми этой профессии.
- Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day) – отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.
Именинники 25 июня
День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
Какой сегодня церковный праздник
25 июня в православной церкви чтится память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.
Народный праздник
В народе 25 июня чествовался Петр Солнцеворот. Люди замечали: раз в этот период день становится короче, то солнце поворачивает на зиму, а вот лето – на жару.
Приметы на 25 июня
- жаркая погода на Петра – будет хороший сенокос;
- если на Петра идет дождь – к мокрому покосу;
- на Петра пора полоть хлеба.
Интересные и важные события в Украине и мире 25 июня
- 1951 – день рождения цветного телевизора.
- 1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".
- 1967 – первая трансляция на весь мир телепередачи – группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.
Кто родился 25 июня
- 1907 – Зинаида Хрукалова, украинская актриса.
- 1963 – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.
- 1975 – Линда Карделлини, американская киноактриса.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.