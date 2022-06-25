25 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Международный день моряка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 июня.

25 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 июня

День таможенника Украины – празднуется с 2020 года в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее этот праздник имел другое название – День таможенной службы Украины.

– празднуется с 2020 года в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее этот праздник имел другое название – День таможенной службы Украины. Международный день моряка (International Day of the Seafarer) – проводится под эгидой ООН с 2010 года и ежегодно празднуется людьми этой профессии.

– проводится под эгидой ООН с 2010 года и ежегодно празднуется людьми этой профессии. Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day) – отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.

Именинники 25 июня

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

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Какой сегодня церковный праздник

25 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

25 июня в православной церкви чтится память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

Народный праздник

В народе 25 июня чествовался Петр Солнцеворот. Люди замечали: раз в этот период день становится короче, то солнце поворачивает на зиму, а вот лето – на жару.

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Приметы на 25 июня

жаркая погода на Петра – будет хороший сенокос;

если на Петра идет дождь – к мокрому покосу;

на Петра пора полоть хлеба.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 июня

1951 – день рождения цветного телевизора.

1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".

1967 – первая трансляция на весь мир телепередачи – группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.

Кто родился 25 июня

1907 – Зинаида Хрукалова, украинская актриса.

1963 – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.

1975 – Линда Карделлини, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.