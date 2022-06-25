Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны

Стоп крот

Как хранить киви

Пырей на огороде

Стираем галстук

Польза черешни

Варим бабовые
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

25 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 июня, 06:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Международный день моряка – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 25 июня.
25 июня: какой сегодня праздник
25 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 25 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 25 июня

  • День таможенника Украины – празднуется с 2020 года в день принятия Верховной Радой в 1991 году Закона о таможенном деле. Ранее этот праздник имел другое название – День таможенной службы Украины.
  • Международный день моряка (International Day of the Seafarer) – проводится под эгидой ООН с 2010 года и ежегодно празднуется людьми этой профессии.
  • Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day) – отмечается с целью обратить внимание на проблемы людей с этим заболеванием кожи.

Именинники 25 июня

День ангела сегодня отмечают: Андрей, Анна, Иван, Мария, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.

Реклама

Какой сегодня церковный праздник

25 июня: какой сегодня праздник
25 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

25 июня в православной церкви чтится память преподобного Онуфрия Великого, преподобного Петра Афонского, преподобных Иоанна, Андрея, Ираклемона и Феофила.

Народный праздник

В народе 25 июня чествовался Петр Солнцеворот. Люди замечали: раз в этот период день становится короче, то солнце поворачивает на зиму, а вот лето – на жару.

Реклама

Приметы на 25 июня

  • жаркая погода на Петра – будет хороший сенокос;
  • если на Петра идет дождь – к мокрому покосу;
  • на Петра пора полоть хлеба.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 июня

  • 1951 – день рождения цветного телевизора.
  • 1957 – день рождения игрушки "летающая тарелка".
  • 1967 – первая трансляция на весь мир телепередачи – группа The Beatles впервые исполнила песню All You Need Is Love.

Кто родился 25 июня

  • 1907 – Зинаида Хрукалова, украинская актриса.
  • 1963 – Джордж Майкл, английский музыкант, певец, композитор.
  • 1975 – Линда Карделлини, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все о звездах
Больше новостей
Они самые образованные
Начитанные знаки зодиака
Лев
Лев
Козерог
Козерог
Рыбы
Рыбы
1 /2
Кто еще?
Лунный календарь на неделю
27 июня - 3 июля
Влияние на жизнь
Магнитные бури в июле
Прогноз
Когда Солнце будет агрессивным?
Выходные и праздники в июле
Когда отдыхаем?
Лайфхак недели
Как подготовить авто к жаре
Узнать
Лунные дни в июле
Календарь окрашивания волос
Когда красить волосы?
Лунный календарь на июль
Для огородников и садоводов
Благоприятные дни
Именины в июле
Как поздравить?
Поговори со мной
Загадай желание и узнаешь ответ
Спросить

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять