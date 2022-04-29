29 апреля 2022: какой сегодня день, что нельзя делать, именины и приметы

Международный день танца – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 апреля

29 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 29 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 29 апреля

Международный день танца (International Dance Day) – посвящен всем стилям танца и был учрежден в 1982 году по инициативе ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жан-Жоржа Новерра.

День памяти всех жертв применения химического оружия – организован в 2005 году на Конференции государств – участников Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

Всеукраинский день футбола – проводится 29 апреля, начиная с 1992 года, когда украинская сборная впервые вышла на поле в форме национальных цветов.

Всемирный день исполнения детских желаний – стал отмечаться с 2010 года и приурочен к годовщине исполнения желания Криса Грейсиуса – мальчика, больного лейкемией, для которого сотрудники Департамента общественной безопасности Аризоны и местные полицейские осуществили мечту.

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Всемирный день исполнения детских желаний / Фото: Unsplash

Именинники 29 апреля

День ангела сегодня отмечают: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.

Какой сегодня церковный праздник

29 апреля в православной церкви продолжается Светлая седмицa, наступившая после Христова Воскресения. Чтится память мучениц Агапии, Ирины и Хионии, мученика Леонида и мучениц Хариесы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, Василисы, Феодоры, Ирины и других. Празднование Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

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Народный праздник

В народе 29 апреля почиталась Арина (Ирина) Рассадница. Как понятно из названия, в этот период люди занимались рассадой, сеяли капусту, высаживали огурцы, а еще белили стволы садовых деревьев. В половодье вода в реках размывала берега, оставляя овраги, а потому святую еще называли Арина – разрой берега.

Приметы на 29 апреля:

западный ветер в этот день – к дождям;

облака на небе рассеиваются – дождей не будет;

на Арину садят капусту и огурцы.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 апреля

1897 – день открытия электрона английским ученым Джозефом Томсоном.

1918 – Павел Скоропадский был избран гетманом Украины.

1955 – Украина приняла решение об увековечении мест, связанных с жизнью и деятельностью Тараса Шевченко.

1992 – национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч в Ужгороде против сборной Венгрии.

Кто родился 29 апреля

1727 – Жан-Жорж Новерр, французский танцовщик, хореограф, реформатор балета.

1872 – Теофил Рихтер, украинский музыкант, преподаватель, композитор, отец Святослава Рихтера.

1899 – Дюк Эллингтон, американский джазовый музыкант.

1908 – Джек Уильямсон, американский писатель-фантаст.

1970 – Ума Турман, американская актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на апрель-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.