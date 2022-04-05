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5 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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5 апреля, 07:25
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Международный день супа – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 5 апреля
5 апреля: какой сегодня праздник
5 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 5 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 5 апреля

  • Международный день супа – вкусный кулинарный праздник, который отмечают почитатели этого первого блюда, проводится с целью подчеркнуть важность супа в рационе для здоровья человека.
  • Международный день нравственности (International Day of Conscience) – проводится под эгидой ООН с 2019 года с целью укрепления культуры мира в духе любви и нравственности в соответствии со своими культурными традициями, местными, национальными или региональными обычаями.

Именинники 5 апреля

День ангела сегодня отмечают: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Макар, Никон, Пелагея, Сергей.

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Какой сегодня церковный праздник

5 апреля в православной церкви чтится память преподобного мученика Никона, епископа, и 199 учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского, мучеников Филита, Лидии, жены его, Македона, Феопрепия, Кронида и Амфилохия.

Народный праздник

В народе 5 апреля почитался Никонов день. В этот период было принято заниматься уборкой в доме и наведением порядков во дворе и в саду. Хозяева белили печи, трусили постели, меняли солому в матрацах, мыли лавки и столы. В садах на Никона начинали высаживать деревья и кустарники. А еще зазывали птиц и сыпали им семена, чтобы привлечь главных защитников от вредителей.

Приметы на 5 апреля

  • на Никона категорически нельзя лениться;
  • после теплого дня к ночи пришли заморозки – до конца апреля наступит хорошая погода;
  • если на реке вода пошла против течения – к похолоданию и дождям;
  • куры стали выщипывать себе перья – к ненастью.

Интересные и важные события в Украине и мире 5 апреля

  • 1710 – Филипп Орлик в городе Бендеры подписал "Устав Войска Запорожского".
  • 1815 – началось извержение вулкана Тамбора на острове Сумбава в Индонезии, одно из крупнейших в истории человечества.
  • 1896 – в Афинах начались первые современные Олимпийские игры.
  • 1913 – Нильс Бор завершил статью "О строении атомов и молекул", давшую начало квантовой теории.

Кто родился 5 апреля

  • 1820 – Феликс Надар, французский фотограф, первый в мире осуществивший аэрофотосъемку, карикатурист, основатель фотожурнализма.
  • 1894 – Лоуренс Белл, американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет.
  • 1908 – Бетти Дейвис, американская актриса, одна из 100 величайших звезд кино.
  • 1920 – Артур Хейли, английский и канадский писатель-прозаик.

Ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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