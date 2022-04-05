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5 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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5 квітня, 07:25
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Міжнародний день супу – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 5 квітня
5 квітня: яке сьогодні свято
5 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 5 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 5 квітня

  • Міжнародний день супу – смачне кулінарне свято, яке відзначають шанувальники цієї першої страви, проводиться з метою наголосити на важливості супу в раціоні для здоров'я людини.
  • Міжнародний день моральності (International Day of Conscience) – проводиться під егідою ООН з 2019 року з метою зміцнення культури світу у дусі кохання та моральності відповідно до своїх культурних традицій, місцевих, національних чи регіональних звичаїв.

Іменинники 5 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Макар, Никон, Пелагея, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

5 квітня у православній церкві вшановується пам'ять преподобномученика Никона, єпископа, і 199 учнів його, преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського, мучеників Філіта, Лідії, дружини його, Македона, Феопрепія, Кронида та Амфілохія.

Народне свято

У народі 5 квітня шановали Никонов день. У цей період було прийнято займатися прибиранням будинку та наведенням порядків у дворі та в саду. Господарі білили печі, трусили ліжка, міняли солому в матрацах, мили лавки та столи. У садах на Нікона починали висаджувати дерева та чагарники. А ще зазивали птахів і сипали їм насіння, щоб зазвати головних захисників від шкідників.

Прикмети на 5 квітня

  • на Никона категорично не можна лінуватися;
  • після теплого дня на ніч прийшли заморозки – до кінця квітня настане хороша погода;
  • якщо на річці вода пішла проти течії – до похолодання та дощів;
  • кури стали вищипувати собі пір'я – до негоди.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 5 квітня

  • 1710 – Пилип Орлик у місті Бендери підписав "Статут Війська Запорізького".
  • 1815 – почалося виверження вулкана Тамбора на острові Сумбава в Індонезії, одне з найбільших в історії людства.
  • 1896 – в Афінах розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри.
  • 1913 – Нільс Бор завершив статтю "Про будову атомів і молекул", що дала початок квантової теорії.

Хто народився 5 квітня

  • 1820 – Фелікс Надар, французький фотограф, який перший у світі здійснив аерофотозйомку, карикатурист, засновник фотожурналізму.
  • 1894 – Лоуренс Белл, американський авіаконструктор, який створив перший у світі надзвуковий літак.
  • 1908 – Бетті Дейвіс, американська актриса, одна зі 100 найбільших зірок кіно.
  • 1920 – Артур Хейлі, англійський та канадський письменник-прозаїк.

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