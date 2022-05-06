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6 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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6 мая, 06:05
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Международный день без диет – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 6 мая.
6 мая: какой сегодня праздник
6 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 6 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 6 мая

  • Международный день без диет (International No Diet Day) – организован 30 лет назад, в 1992 году англичанкой Мэри Эванс Янг, которая из-за желания похудеть достигла состояния анорексии, но затем приняла решение вдохновить женщин правильно питаться, любить и принимать себя такими, какие они есть.
  • День пехоты в Украине – профессиональный праздник был установлен в 2019 году с целью чествования мужества и героизма воинов Сухопутных войск ВСУ.

Именинники 6 мая

День ангела сегодня отмечают: Александра, Анатолий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.

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Какой сегодня церковный праздник

Георгий Победоносец
Георгий Победоносец / Фото: Pinterest

6 мая в православной церкви чтится память великомученика Георгия Победоносца, мученицы царицы Александры, мучеников Анатолия и Протолеона.

Народный праздник

В народе 6 мая отмечался Юрий Вешний – один из главных скотоводческих праздников, который также получил название Егорьев день. В этот период начинались полевые работы, проводили первый выгон домашнего скота на пастбища. А роса в этот день считалась целебной, потому нею старались умыться и походить босиком.

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Приметы на 6 мая

  • в Юрьев день весна на землю сходит;
  • роса в Юрьев день чудотворная и обладает целебной силой;
  • в этот день нельзя ни с кем ругаться, потому что в человека может попасть молния.

Интересные и важные события в Украине и мире 6 мая

  • 1889 – в Париже завершено строительство Эйфелевой башни.
  • 1986 – официально было объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.
  • 1994 – состоялось торжественное открытие тоннеля под проливом Ла-Манш.

Кто родился 6 мая

  • 1856 – Зигмунд Фрейд, врач-психиатр, основатель психоанализа.
  • 1868 – Гастон Леру, французский писатель, автор романа "Призрак оперы".
  • 1929 – Георгий Мирецкий, украинский композитор, пианист.
  • 1961 – Джордж Клуни, американский киноактер.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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