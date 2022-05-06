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6 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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6 травня, 06:05
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Міжнародний день без дієт – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 6 травня.
6 травня: яке сьогодні свято
6 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 6 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 6 травня

  • Міжнародний день без дієт (International No Diet Day) – організований 30 років тому, у 1992 році англійкою Мері Еванс Янг, яка через бажання схуднути досягла стану анорексії, але потім вирішила надихнути жінок правильно харчуватися, любити та приймати себе такими, якими вони є.
  • День піхоти в Україні – професійне свято було встановлено у 2019 році з метою вшанування мужності та героїзму воїнів Сухопутних військ ЗСУ.

Іменинники 6 травня

День ангела сьогодні відзначають: Олександра, Анатолій, Валерій, Валерія, Георгій, Єгор, Іван, Юрій.

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Яке сьогодні церковне свято

Георгій Переможець
Георгій Переможець / Фото: Pinterest

6 травня у православній церкві вшановується пам'ять великомученика Георгія Переможця, мучениці цариці Олександри, мучеників Анатолія та Протолеона.

Народне свято

У народі 6 травня відзначався Юрій Весняний – одне з головних скотарських свят, яке також отримало назву Юр'їв день. У цей період починалися польові роботи, проводили перший вигін худоби на пасовища. А роса в цей день вважалася цілющою, тому нею намагалися вмитися і походити босоніж.

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Прикмети на 6 травня

  • у Юр'їв день весна на землю сходить;
  • роса в Юр'їв день чудотворна і має цілющу силу;
  • цього дня не можна ні з ким лаятися, бо в людину може потрапити блискавка.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 6 травня

  • 1889 – у Парижі завершено будівництво Ейфелевої вежі.
  • 1986 – офіційно було оголошено про аварію на Чорнобильській АЕС.
  • 1994 – відбулося урочисте відкриття тунелю під протокою Ла-Манш.

Хто народився 6 травня

  • 1856 – Зигмунд Фрейд, лікар-психіатр, фундатор психоаналізу.
  • 1868 – Гастон Леру, французький письменник, автор роману "Примара опери".
  • 1929 – Георгій Мірецький, український композитор, піаніст.
  • 1961 – Джордж Клуні, американський кіноактор.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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