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7 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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7 июня, 06:05
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День шоколадного мороженого – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 июня.
7 июня: какой сегодня праздник
7 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 7 июня

  • Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) – организован в 2019 году под эгидой ООН с целью внедрения идеи здорового и полноценного питания, преодоления проблемы голода в отдельных регионах планеты, достижения принципов здорового образа жизни для людей.
  • День шоколадного мороженого – национальный кулинарный праздник США, который приобрел популярность в мире среди любителей этого десерта.

Именинники 7 июня

День ангела сегодня отмечают: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

7 июня в православной церкви отмечается третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Чтится память Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

Народный праздник

В народе 7 июня отмечался Иванов день, который также называли Медвяные росы, потому что в этот период на растениях наблюдалось обилие сладкой жидкости, которую выделяет тля и которую очень любят муравьи. Считалось, что эта роса причиняет вред не только людям, но также домашнему скоту и растениям.

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Приметы на 7 июня

  • обильно цветет рябина – будет богатый урожай овса;
  • если на Иванов день рябина еще не расцвела – к поздней осени;
  • на Иванов день нельзя выгонять на пастбище скот, пока не сойдет медовая роса.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 июня

  • 1632 – в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал.
  • 1965 – корпорация Sony представила первый видеомагнитофон.
  • 1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении союзных предприятий на территории государства.

Кто родился 7 июня

  • 1827 – Георгий Андрузский, украинский общественный деятель, ученый, поэт.
  • 1848 – Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.
  • 1917 – Дин Мартин, американский актер и певец.
  • 1940 – Том Джонс, английский певец.
  • 1958 – Принс, американский музыкант, певец, гитарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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