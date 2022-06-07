7 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

День шоколадного мороженого – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 7 июня.

7 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 7 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 7 июня

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day) – организован в 2019 году под эгидой ООН с целью внедрения идеи здорового и полноценного питания, преодоления проблемы голода в отдельных регионах планеты, достижения принципов здорового образа жизни для людей.

День шоколадного мороженого – национальный кулинарный праздник США, который приобрел популярность в мире среди любителей этого десерта.

Именинники 7 июня

День ангела сегодня отмечают: Виктория, Елена, Иван, Иннокентий, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

7 июня в православной церкви отмечается третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Чтится память Священномученика Ферапонта, епископа Кипрского, святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского.

Народный праздник

В народе 7 июня отмечался Иванов день, который также называли Медвяные росы, потому что в этот период на растениях наблюдалось обилие сладкой жидкости, которую выделяет тля и которую очень любят муравьи. Считалось, что эта роса причиняет вред не только людям, но также домашнему скоту и растениям.

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Приметы на 7 июня

обильно цветет рябина – будет богатый урожай овса;

если на Иванов день рябина еще не расцвела – к поздней осени;

на Иванов день нельзя выгонять на пастбище скот, пока не сойдет медовая роса.

Интересные и важные события в Украине и мире 7 июня

1632 – в Индии заложен мавзолей Тадж-Махал.

1965 – корпорация Sony представила первый видеомагнитофон.

1991 – Верховная Рада Украины приняла решение о переподчинении союзных предприятий на территории государства.

Кто родился 7 июня

1827 – Георгий Андрузский, украинский общественный деятель, ученый, поэт.

1848 – Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.

1917 – Дин Мартин, американский актер и певец.

1940 – Том Джонс, английский певец.

1958 – Принс, американский музыкант, певец, гитарист.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.