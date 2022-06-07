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7 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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7 червня, 06:05
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День шоколадного морозива – які ще значущі дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 7 червня.
7 червня: яке сьогодні свято
7 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 7 червня

  • Всесвітній день безпеки харчових продуктів (World Food Safety Day) – організован у 2019 році під егідою ООН з метою впровадження ідеї здорового та повноцінного харчування, подолання проблеми голоду в окремих регіонах планети, досягнення принципів здорового способу життя для людей.
  • День шоколадного морозива – національне кулінарне свято США, яке набуло популярності у світі серед любителів цього десерту.

Іменинники 7 червня

День ангела сьогодні відзначають Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

7 червня у православній церкві відзначається третє знайдення голови Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Вшановується пам'ять священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

Народне свято

У народі 7 червня відзначався Іванов день, який також називали Медяні роси, тому що в цей період на рослинах спостерігалася велика кількість рідини, яку виділяє попелиця і яку дуже полюбляють мурахи. Вважалося, що ця роса завдає шкоди не тільки людям, але також худобі та рослинам.

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Прикмети на 7 червня

  • рясно цвіте горобина – буде багатий урожай вівса;
  • якщо на Іванів день горобина ще не розцвіла – до пізньої осені;
  • на Іванів день не можна виганяти на пасовищу худобу, доки не зійде медова роса.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 червня

  • 1632 – в Індії закладено мавзолей Тадж-Махал.
  • 1965 – корпорація Sony представила перший відеомагнітофон.
  • 1991 – Верховна Рада України ухвалила рішення щодо перепідпорядкування союзних підприємств на території держави.

Хто народився 7 червня

  • 1827 – Георгій Андрузський, український громадський діяч, науковець, поет.
  • 1848 – Поль Гоген, французький живописець-постімпресіоніст.
  • 1917 – Дін Мартін, американський актор та співак.
  • 1940 – Том Джонс, англійський співак.
  • 1958 – Прінс, американський музикант, співак, гітарист.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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