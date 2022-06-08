8 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Какой народный и православный праздник у украинцев 8 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 8 июня
- Всемирный день океанов (World Ocean Day) – экологический праздник, который проводится под эгидой ООН и нацелен на привлечение внимания к проблемам Мирового океана и защиту обитателей морей.
- Международный день домохозяйки и домохозяина – праздник людей, стремящихся к уюту и порядку в доме и посвятивших себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.
- Всемирный день борьбы с опухолями головного мозга (World Brain Tumor Day) – отмечается с 2000 года с целью повышения осведомленности людей и распространения методов лечения этого заболевания.
Именинники 8 июня
День ангела сегодня отмечают: Александр, Георгий, Давид, Егор, Елена, Иван, Карп, Макар, Юрий.
Какой сегодня церковный праздник
8 июня в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Карпа и Алфея, мучеников Аверкия и Елены, преподобного Иоанна Психаита исповедника, мученика Георгия Нового.
Народный праздник
В народе 8 июня почитался Карп Карполов. Как видно из названия дня, это был период, когда рыбаки отправлялись на рыбный промысел.
Приметы на 8 июня
- в Карпов день лучше всего ловится рыба карп;
- если на Карпа много комаров – июнь будет дождливым;
- в день Карпа полезно дышать целебным воздухом цветущего шиповника.
Интересные и важные события в Украине и мире 8 июня
- 1668 – Петр Дорошенко избран гетманом Украины.
- 1824 – день рождения стиральной машины.
- 1869 – день рождения пылесоса.
- 1947 – впервые открыто судоходство по всему Днепру.
Кто родился 8 июня
- 1810 – Роберт Шуман, немецкий композитор, пианист.
- 1910 – Джон Вуд Кэмпбелл, американский писатель-фантаст.
- 1977 – Канье Уэст, американский рэпер.
Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.