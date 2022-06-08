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8 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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8 червня, 07:05
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Всесвітній день океанів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 червня.
8 червня: яке сьогодні свято
8 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 8 червня

  • Всесвітній день океанів (World Ocean Day) – екологічне свято, яке проводиться під егідою ООН і націлене на привернення уваги до проблем Світового океану та захисту мешканців морів.
  • Міжнародний день домогосподарки та домохазяїна – свято людей, які прагнуть затишку і порядку в домі та присвятили себе веденню домашнього господарства та вихованню дітей.
  • Всесвітній день боротьби з пухлинами головного мозку (World Brain Tumor Day) – відзначається з 2000 року з метою підвищення обізнаності людей та поширення методів лікування цього захворювання.

Іменинники 8 червня

День ангела відзначають: Олександр, Георгій, Давид, Єгор, Олена, Іван, Карп, Макар, Юрій.

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Яке сьогодні церковне свято

Апостол від сімдесяти Карп
Апостол від сімдесяти Карп

8 червня у православній церкві вшановується пам'ять апостолів від 70-х Карпа та Алфея, мучеників Аверкія та Олени, преподобного Іоанна Психаїта сповідника, мученика Георгія Нового.

Народне свято

У народі 8 червня вшановувався Карпо Карполов. Як видно з назви дня, це був період, коли рибалки вирушали на рибний промисел.

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Прикмети на 8 червня

  • у Карпов день найкраще ловиться риба короп;
  • якщо на Карпа багато комарів – червень буде дощовим;
  • на день Карпа корисно дихати цілющим повітрям квітучої шипшини.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 8 червня

  • 1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
  • 1824 – день народження пральної машини.
  • 1869 – день народження пилососу.
  • 1947 – вперше відкрито судноплавство по всьому Дніпру.

Хто народився 8 червня

  • 1810 – Роберт Шуман, німецький композитор, піаніст.
  • 1910 – Джон Вуд Кемпбелл, американський письменник-фантаст.
  • 1977 – Каньє Вест, американський репер.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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