День матери-2022: яркие картинки и нежные поздравления

Сегодня, 8 мая, у всех мам в Украине наступил добрый, радостный, семейный "профессиональный" праздник – День матери . Ежегодно он отмечается во второе майское воскресенье и в 2022 году выпадает на 8 мая.
В этот светлый и праздничный день не забудьте поздравить своих мам, а также бабушек, сказать им слова благодарности и поддержки, поднять настроение и адресовать самые теплые, душевные, позитивные и радостные поздравления с Днем матери .
Эффектные поздравления с Днем матери в стихах
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Любимая и дорогая,
Мамочка моя родная.
Будь здоровою всегда,
Живи долгие года.
Тебя за все благодарю,
Всем сердцем я тебя люблю!
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Пожелаю в День матери счастья,
Самых ярких, волшебных событий,
Пусть глаза улыбаются чаще,
Для любви будет сердце открыто.
Позитив, вдохновенье, успехи
За тобой пусть идут по пятам,
Радость в доме живет без помехи,
И успех пусть поселится там.
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Женщина, дарующая жизнь –
Ничего прекрасней нет на свете!
Поколения связующая нить,
Будущее наше – наши дети!
Материнская любовь – она слепа
И свята она одновременно,
И неизмерима у нее цена,
Материнская любовь – она бесценна!
В этот праздничный и самый ясный день
Принимайте, мамы, поздравления.
Счастья вам в День матери, любви,
Крепкого здоровья и терпения!
Добрые поздравления с Днем матери в прозе
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Дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с Днем матери. Желаю каждой из вас быть самой лучшей, доброй, любимой мамой для своего ребенка. Пусть дети радуют вас своими достижениями и успехами. Пусть в семье всегда царит мир, любовь, взаимопонимание, доверие и гармония.
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С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник – повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!
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Мамочка, добрая, нежная и лучезарная, поздравляю тебя с праздником! Пусть этот день еще раз напомнит тебе о моей любви, подарит нежные объятия и слова благодарности. Я желаю тебе здоровья, долгих лет жизни. Оставайся всегда такой же красивой, молодой, чуткой и заботливой. Знай, ты у меня самая лучшая!
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