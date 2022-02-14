Лайфхакер
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
✈ Отмена рейсов в Украину 🎤 Скандал на Нацотборе "Евровидения" ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022
Поиск на segodnya.ua

Вредители растений

Авто зимой

Открытки-мотиваторы

Дешевые авиабилеты

Влажность в доме

Ананас дома
СЕГОДНЯ Лайфхакер Праздники

Эффектные поздравления с 14 февраля в стихах и прозе

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 февраля, 06:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поздравляем с Днем Валентина – праздником любви, романтики, страсти, нежности и счастья
Поздравления с 14 февраля: стихи, проза, открытки и картинки
Поздравления с 14 февраля: стихи, проза, открытки и картинки / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

14 февраля – это долгожданный, чувственный, страстный и романтичный праздник влюбленных. А значит, это самый подходящий день, чтобы высказать свои чувства и поздравить самых близких, родных и любимых людей с Днем святого Валентина .

Мы от души поздравляем с этим праздничным днем, а еще мы сделали подборку красивых, душевных, милых и добрых поздравлений с 14 февраля в открытках, картинках, прозе и стихах. Вы можете выбрать понравившееся пожелание и отправить любимому человеку или же подписать и подарить ему валентинку.

Реклама

Лучшие поздравления с 14 февраля в стихах

***

Дай Бог вам только счастья и тепла,
Прямых дорог и дружбы ваших близких,
Чтоб жизнь всегда прекрасною была,
Чтоб тяготы и беды не нависли,
И долгих лет вам, и хороших зим,
Могучего и крепкого здоровья,
И чтобы каждый, кто душой любим,
Вам отвечал такою же любовью!

Поздравления с 14 февраля: поздравительные открытки / Фото: pinterest
Поздравления с 14 февраля: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Реклама

***

В день зимний, праздничный, особый,
Когда за окнами февраль,
Когда морозы, стужа, холод,
В моей душе как будто май.

Родной, любимый, поздравляю
С Днем всех влюбленных я тебя.
Терпенья, счастья пожелаю,
Люблю, хороший мой, тебя!

Яркие поздравления любимому с Днем святого Валентина / Фото: pinterest
Яркие поздравления любимому с Днем святого Валентина / Фото: pinterest

Реклама

***

В День святого Валентина
Я желаю от души
Радости, любви взаимной
И чудес самых больших!

Самых ярких впечатлений,
Самых радостных минут.
Счастья рядом, несомненно –
Ты об этом не забудь!

Открытки, картинки и поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest
Открытки, картинки и поздравления с 14 февраля / Фото: pinterest

***

Любовь друг к другу – это чудо,
Сильнее чувства в мире нет.
Любовь – противник зла, недуга,
Лекарство лучшее от бед.

Друзья, желаю чувств кипящих,
Страстей, доверия, тепла,
Любви взаимной, настоящей,
Жить в самом центе волшебства.

14 февраля: поздравления, картинки, стихи / Фото: pinterest
14 февраля: поздравления, картинки, стихи / Фото: pinterest

Короткие и трогательные поздравления с 14 февраля в прозе

***

В день 14 февраля поздравляю с праздником влюбленных! Пусть твоя любовь всегда будет взаимной, светлой, доброй, чистой и настоящей.

***

Желаю тебе, чтобы любви в твоей жизни было столько же, сколько воды в море, звезд на небе и цветов на земле. С 14 февраля!

Милые поздравления с днем 14 февраля: картинки и открытки / Фото: pinterest
Милые поздравления с днем 14 февраля: картинки и открытки / Фото: pinterest

***

В День святого Валентина желаю, чтобы рядом всегда был нужный и, главное, твой человек. Пускай каждый день будет наполнен любовью, теплом, заботой и лаской.

Ранее мы рассказывали, кому какую валентинку подарить по знаку зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Лайфхакер
Показать еще
Лайфхаки для жизни
Больше новостей
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Все новости Life
Показать больше
Все о звездах
Больше новостей
Поздравления на все случаи жизни
Doodle Сегодня
14 февраля. Майкл Рубенс Блумберг. В этот день ровно 80 лет назад родился один из самых богатых людей планеты, учредитель и владелец ведущего поставщика мировых финансовых новостей Bloomberg, кандидат в президенты США, 108-й мэр Нью-Йорка...
История дня - за минуту
Лунный календарь на неделю
7 — 13 февраля
Влияние на жизнь
Благоприятные и опасные дни в феврале
Лунный календарь
Что нужно делать?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять