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Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для всех знаков зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 октября, 18:00
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Хэллоуин-2021: веселый и страшный астрологический прогноз на 31 октября для всех знаков зодиака
Самый прикольный гороскоп на Хэллоуин 31 октября
Самый прикольный гороскоп на Хэллоуин 31 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

Что ждет на жуткий и веселый праздник Хэллоуин-2021 каждый знак зодиака? Мы подготовили для вас самый прикольный, страшный, креативный и правдоподобный прогноз на 31 октября. Кстати, вы не забыли, что Хэллоуин в этом году продлится целых 25 часов?

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

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Напористости Овна в день Хэллоуина позавидует любой. С вами никто не берется спорить, потому что это бесполезно. Да вы и сами все знаете: фразы – острые, глаз – наметанный, а выбранный образ – просто идеален.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Телец на Хэллоуин возомнит себя разъяренным быком на ринге: будет бить копытом и хлестать себя хвостом по бокам. Смотрите, чтобы праздник не превратился в настоящую корриду, ведь еще неизвестно, кто победит – вы или тореадор.

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Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Хэллоуин – это шикарный и веселый праздник для Близнецов. Вам будет где развернуться с вашей неуемной фантазией, жаждой общения и приключений. Вы просто фонтанируете бесконечными идеями, повергая в шок окружающих.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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Привычка Раков идти на попятный может вконец всех запутать. Окружающие вас неправильно поймут, думая, что вы в страхе отступаете. Кому же придет в голову, что таким образом вы берете разгон – Хэллоуин для всех только начинается!

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Будьте поаккуратнее с когтями и клыками – они же настоящие! Не стоит провоцировать на ярость Льва в такой демонический праздник. Ему лучше всячески потакать, угождать и гладить по шерсти – тогда есть шанс уйти живым.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Девам можно забросить подальше все свои дела, отложить вечные хлопоты – на них найдется время в другой день. А вот на Хэллоуин вспомните, что вы способны обвораживать и вить веревки из окружающих.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Пугать или смешить? Вот дилемма, которая весь чертов праздник не будет давать покоя вечно сомневающимся Весам. Решайтесь уже быстрее, а то вы не успеете ни того, ни другого. Зато кто-то ловко разыграет вас.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион (24 октября – 22 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионы, настал ваш день! Наконец-то можно ни от кого не прятаться и побыть собой – страстным, ярким, нервным, жалящим, язвительным и бесконечно соблазнительным демоном. Не переживайте – в каждой шутке есть доля шутки.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Стрельца

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Стрелец (23 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Ваши стрелы, пущенные в день Хэллоуина, рано или поздно достигнут цели. Но не спешите обмакивать наконечники в яд – жертва вам еще пригодится в живом виде. Вполне возможно, это будут стрелы амура.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Предаваясь соблазнам демонического праздника, Козерогам не стоит забывать, что у луны есть две стороны. Не оставляйте надолго свою симпатию без внимания. Ведь еще вопрос – кто кому наставит рога в этот день.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Водолеи, не верьте тому, кто скажет, что в бутылке или бокале – простая вода. Кто же в Хэллоуин наполняет емкости столь безопасной жидкостью? Лейте, да не заливайтесь, берегите желудок и заодно – репутацию.

Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбы, самое время на Хэллоуин включить русалку и, помахивая хвостом, уплыть в мир иллюзий, где вам всегда так уютно. Велика вероятность, что именно в этот день она станет реальностью. Так Нептун нашептал.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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