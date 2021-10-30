Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для всех знаков зодиака

Что ждет на жуткий и веселый праздник Хэллоуин-2021 каждый знак зодиака? Мы подготовили для вас самый прикольный, страшный, креативный и правдоподобный прогноз на 31 октября. Кстати, вы не забыли, что Хэллоуин в этом году продлится целых 25 часов?
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Овна
Напористости Овна в день Хэллоуина позавидует любой. С вами никто не берется спорить, потому что это бесполезно. Да вы и сами все знаете: фразы – острые, глаз – наметанный, а выбранный образ – просто идеален.
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Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Тельца
Телец на Хэллоуин возомнит себя разъяренным быком на ринге: будет бить копытом и хлестать себя хвостом по бокам. Смотрите, чтобы праздник не превратился в настоящую корриду, ведь еще неизвестно, кто победит – вы или тореадор.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Близнецов
Хэллоуин – это шикарный и веселый праздник для Близнецов. Вам будет где развернуться с вашей неуемной фантазией, жаждой общения и приключений. Вы просто фонтанируете бесконечными идеями, повергая в шок окружающих.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Рака
Привычка Раков идти на попятный может вконец всех запутать. Окружающие вас неправильно поймут, думая, что вы в страхе отступаете. Кому же придет в голову, что таким образом вы берете разгон – Хэллоуин для всех только начинается!
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Льва
Будьте поаккуратнее с когтями и клыками – они же настоящие! Не стоит провоцировать на ярость Льва в такой демонический праздник. Ему лучше всячески потакать, угождать и гладить по шерсти – тогда есть шанс уйти живым.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Девы
Девам можно забросить подальше все свои дела, отложить вечные хлопоты – на них найдется время в другой день. А вот на Хэллоуин вспомните, что вы способны обвораживать и вить веревки из окружающих.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Весов
Пугать или смешить? Вот дилемма, которая весь чертов праздник не будет давать покоя вечно сомневающимся Весам. Решайтесь уже быстрее, а то вы не успеете ни того, ни другого. Зато кто-то ловко разыграет вас.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Скорпиона
Скорпионы, настал ваш день! Наконец-то можно ни от кого не прятаться и побыть собой – страстным, ярким, нервным, жалящим, язвительным и бесконечно соблазнительным демоном. Не переживайте – в каждой шутке есть доля шутки.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Стрельца
Ваши стрелы, пущенные в день Хэллоуина, рано или поздно достигнут цели. Но не спешите обмакивать наконечники в яд – жертва вам еще пригодится в живом виде. Вполне возможно, это будут стрелы амура.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Козерога
Предаваясь соблазнам демонического праздника, Козерогам не стоит забывать, что у луны есть две стороны. Не оставляйте надолго свою симпатию без внимания. Ведь еще вопрос – кто кому наставит рога в этот день.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Водолея
Водолеи, не верьте тому, кто скажет, что в бутылке или бокале – простая вода. Кто же в Хэллоуин наполняет емкости столь безопасной жидкостью? Лейте, да не заливайтесь, берегите желудок и заодно – репутацию.
Гороскоп на Хэллоуин 31 октября для Рыб
Рыбы, самое время на Хэллоуин включить русалку и, помахивая хвостом, уплыть в мир иллюзий, где вам всегда так уютно. Велика вероятность, что именно в этот день она станет реальностью. Так Нептун нашептал.
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