Хэллоуин: прикольные и страшные картинки, открытки и поздравления

Эффектные картинки и поздравления с Хэллоуином-2021 для родных, друзей и знакомых

Хэллоуин: яркие картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоро-скоро наступит Хэллоуин-2021. Так что смело, но с некоторой опаской, можете приступать к главным традициям этого жуткого праздника – гадать, пугать и поздравлять всех своих друзей и родных.

А мы подготовили для вас эффектные тематические картинки и поздравительные открытки, а также веселые поздравления, прозу и стихи в день Хэллоуина.

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Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе

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Пусть в день Хэллоуина-2021 целых 25 часов продлится счастье, позитив и веселье! Пусть этот долгий Хэллоуин подарит чудеса и волшебство. Пусть страхи будут выдуманными, а неприятности – прикольными и легко решаемыми. Желаю отлично провести время!

Хэллоуин: прикольные картинки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Побольше сладостей и поменьше гадостей! Пусть все неприятности, разочарования, болезни, минорное настроение проходит мимо, а любимые люди, семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, прикольных тыковок и позитива!

Хэллоуин: веселые открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Вот и наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

Хэллоуин: поздравительные открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Пусть жизнь будет нескучной не только в праздник Хэллоуина, но и каждый день. Пусть жизнь идет без страхов и потерь, без горестей и бед. Пусть черный кот не шатается по дорогам, а мило мурлычет под боком. Пусть каждый день жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья. Поздравляю с Хэллоуином!

Хэллоуин: картинки и поздравления в стихах

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Пусть этот праздник, Хэллоуин,

Откроет вам секрет один:

За жуткой маской нужно скрыться

И пострашнее нарядиться

Ради того, чтоб всех пугать

И духов злых совсем прогнать.

Вы в тыкву свечку поместите,

И огонек ей подарите.

Кто праздник весело встречает,

Тот страха вовсе не узнает!

Поздравления с Хэллоуином: открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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В день всех святых наденьте маску,

Пусть нечисть вас сама боится,

Желаю окунуться в сказку,

Всем страхам – тут же испариться!



Пусть дом ваш ангел бережет,

А зло не перейдет порога,

Покой и мир в семье живет,

И не коснется вас тревога!

Поздравления в праздник Хэллоуин: картинки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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Пусть силы злые

Обойдут ваш дом,

И звеня цепями,

Дух не тронет сон.

Рассвет наступит,

А уж с ним уйдут в туман,

Все плохие мысли

Огорчений злой дурман.

К свету и миру желаю идти!

Радость и счастье в пути вам найти!

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.