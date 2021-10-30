Хэллоуин: прикольные и страшные картинки, открытки и поздравления

Скоро-скоро наступит Хэллоуин-2021. Так что смело, но с некоторой опаской, можете приступать к главным традициям этого жуткого праздника – гадать, пугать и поздравлять всех своих друзей и родных.
А мы подготовили для вас эффектные тематические картинки и поздравительные открытки, а также веселые поздравления, прозу и стихи в день Хэллоуина.
Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе
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Пусть в день Хэллоуина-2021 целых 25 часов продлится счастье, позитив и веселье! Пусть этот долгий Хэллоуин подарит чудеса и волшебство. Пусть страхи будут выдуманными, а неприятности – прикольными и легко решаемыми. Желаю отлично провести время!
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Побольше сладостей и поменьше гадостей! Пусть все неприятности, разочарования, болезни, минорное настроение проходит мимо, а любимые люди, семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, прикольных тыковок и позитива!
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Вот и наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.
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Пусть жизнь будет нескучной не только в праздник Хэллоуина, но и каждый день. Пусть жизнь идет без страхов и потерь, без горестей и бед. Пусть черный кот не шатается по дорогам, а мило мурлычет под боком. Пусть каждый день жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья. Поздравляю с Хэллоуином!
Хэллоуин: картинки и поздравления в стихах
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Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За жуткой маской нужно скрыться
И пострашнее нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать
И духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
И огонек ей подарите.
Кто праздник весело встречает,
Тот страха вовсе не узнает!
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В день всех святых наденьте маску,
Пусть нечисть вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам – тут же испариться!
Пусть дом ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется вас тревога!
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Пусть силы злые
Обойдут ваш дом,
И звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним уйдут в туман,
Все плохие мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру желаю идти!
Радость и счастье в пути вам найти!
Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.