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Хэллоуин: прикольные и страшные картинки, открытки и поздравления

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
30 октября, 18:45
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Эффектные картинки и поздравления с Хэллоуином-2021 для родных, друзей и знакомых
Хэллоуин: яркие картинки, открытки и поздравления
Хэллоуин: яркие картинки, открытки и поздравления / Фото: Коллаж: Сегодня

Скоро-скоро наступит Хэллоуин-2021. Так что смело, но с некоторой опаской, можете приступать к главным традициям этого жуткого праздника – гадать, пугать и поздравлять всех своих друзей и родных.

А мы подготовили для вас эффектные тематические картинки и поздравительные открытки, а также веселые поздравления, прозу и стихи в день Хэллоуина.

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Лучшие поздравления с Хэллоуином в прозе

***

Пусть в день Хэллоуина-2021 целых 25 часов продлится счастье, позитив и веселье! Пусть этот долгий Хэллоуин подарит чудеса и волшебство. Пусть страхи будут выдуманными, а неприятности – прикольными и легко решаемыми. Желаю отлично провести время!

Хэллоуин: прикольные картинки / Фото: bonnycards
Хэллоуин: прикольные картинки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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***

Побольше сладостей и поменьше гадостей! Пусть все неприятности, разочарования, болезни, минорное настроение проходит мимо, а любимые люди, семья и друзья будут рядом! Желаю веселого Хэллоуина, ярких свечей, прикольных тыковок и позитива!

Хэллоуин: веселые открытки / Фото: bonnycards
Хэллоуин: веселые открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

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***

Вот и наступает Хэллоуин – время мистики и чудес! В нашу жизнь вваливается вся нечистая сила, так давайте ее пугать и действовать на опережение: шалить и пакостить, веселиться и дурачиться. Пусть в этот день приоткроется таинственная завеса между мирами, вечер наполнится сюрпризами и исполнятся заветные желания.

Хэллоуин: поздравительные открытки / Фото: bonnycards
Хэллоуин: поздравительные открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

Пусть жизнь будет нескучной не только в праздник Хэллоуина, но и каждый день. Пусть жизнь идет без страхов и потерь, без горестей и бед. Пусть черный кот не шатается по дорогам, а мило мурлычет под боком. Пусть каждый день жизни сплетается в одну большую и прочную паутину счастья. Поздравляю с Хэллоуином!

Хэллоуин: картинки и поздравления в стихах

***

Пусть этот праздник, Хэллоуин,
Откроет вам секрет один:
За жуткой маской нужно скрыться
И пострашнее нарядиться
Ради того, чтоб всех пугать
И духов злых совсем прогнать.
Вы в тыкву свечку поместите,
И огонек ей подарите.
Кто праздник весело встречает,
Тот страха вовсе не узнает!

Поздравления с Хэллоуином: открытки / Фото: bonnycards
Поздравления с Хэллоуином: открытки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

В день всех святых наденьте маску,
Пусть нечисть вас сама боится,
Желаю окунуться в сказку,
Всем страхам – тут же испариться!

Пусть дом ваш ангел бережет,
А зло не перейдет порога,
Покой и мир в семье живет,
И не коснется вас тревога!

Поздравления в праздник Хэллоуин: картинки / Фото: bonnycards
Поздравления в праздник Хэллоуин: картинки / Фото: bonnycards / Фото: bonnycards

***

Пусть силы злые
Обойдут ваш дом,
И звеня цепями,
Дух не тронет сон.
Рассвет наступит,
А уж с ним уйдут в туман,
Все плохие мысли
Огорчений злой дурман.
К свету и миру желаю идти!
Радость и счастье в пути вам найти!

Ранее мы рассказывали, как отметить Хэллоуин по знаку зодиака.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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