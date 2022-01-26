Война, любовь и очищение – прогноз астролога на февраль-2022

Какие испытания звезды приготовили нам на следующий месяц – прогноз астролога

Вы заметили, что в последние годы январь и февраль все время связаны со встряской, масштабными проблемами?

В январе-феврале 2020-го началась эпидемия COVID-19: сначала в Италии, затем в Европе. Именно тогда опасное заболевание, которое косило людей где-то далеко в Китае, превратилось в опасную пандемию – и всем стало страшно. Всерьез волноваться стали в январе-феврале 2020 года. И мы до сих пор живем в этой реальности.

В январе 2021 года сторонники Трампа сделали то, что не делал до них еще никто в США. Они не были удовлетворены результатами выборов и попытались захватить Капитолий. Это стало потрясением для Америки. Да и для всего мира – ведь Америка вдруг утратила статус образца демократии.

Штурм Капитолия потянул за собой следом еще одну проблему? А кто был ударным ядром защитников Трампа? Конспирологи! Смешной человек в рогатом шлеме – Джейк Анджели – он ведь ветеран ВМС США на пенсии. И такой вот человек состоял в секте QAnon, которая верит, что миром правит секта сатанистов-педофилов.

Именно после тех событий мы вдруг обнаружили, что многие наши знакомые и друзья тоже, условно говоря, кью-аноны. Верят во всякую дичь: что вышки 5G распространяют ковид, а ковида может и не существует. А вакцина от ковида меняет геном человека. Как и генно-модифицированные продукты – съел помидор с ГМО и превратился в помидор…

А почерпнули всю эту "полезную" информацию люди не где-нибудь, а в медиа. На просторах интернета. Где наравне сосуществуют и примерно одинаково оцениваются мнения ученых о значении Большого адронного коллайдера и мнения сумасшедших, которые утверждают, что коллайдер породит черную дыру, которая поглотит Землю.

Все дело в знаке Козерог. В 2020 году в этом знаке скопилось сразу несколько "медленных" планет: Юпитер, Сатурн и Плутон. Их догоняли и перегоняли планеты быстрые – Солнце, Венера, Марс, Меркурий. Каждый раз во время скопления планет в Козероге в земной жизни происходили потрясения: 2020, 2021, 2022…

Сейчас в Козероге Меркурий, Венера, Марс и Плутон. Европа, да и весь мир, опять тревожатся. Из-за России и ее возможного намерения напасть на Украину.

Может ли Россия напасть на Украину

Давайте разбираться. Россия связана со знаком Водолея. Сейчас в Водолее – планета Сатурн. Для Сатурна Водолей – очень сильная позиция. Получается, и Россия сейчас очень сильная. И к ней приковано внимание всего мира.

Украина же связана со знаком Тельца. В Тельце сейчас – Уран. Это планета, связанная с обновлением, переменами, даже может революцией и хаосом. Но именно в Тельце Урану некомфортно. Потому что Телец – знак консерватизма, традиций, исповедуют надежность и прагматический подход к жизни. Одним словом, Телец ослаблен, и это влияет на ситуацию в Украине.

Сатурн в Водолее и Уран в Тельце расположены сейчас под неблагоприятным углом друг к другу. Поэтому существует напряжение. Оно еще больше усилится буквально на днях: 1 февраля, когда будет новолуние – и Солнце с Луной при этом вступят в соединение с Сатурном. Чем значительно усилят напряженную конфигурацию светил.

Поэтому до 1 февраля ситуация будет жесткая, неопределенная и нервная. Но затем, вероятно, к 8 февраля, последует какое-то разрешение. Еще один ключевой день в свете конфликта – 27 февраля. Потом уже – все. Можно будет ставить точку – Сатурн и Уран разойдутся, как в море корабли. Другими словами, напряженная ситуация как-то разрешится.

Еще один напряженный для отношений Украины и России месяц – это будет октябрь-2022. Но то, что случится (или то, чего мы будем бояться – вот как сейчас) окажется лишь отголоском нынешней ситуации. Как эхо.

Часто спрашивают: реальна ли угроза со стороны России? Или это все американцы придумали?

Вот все, что было ранее описано, указывает, что угроза реальна. Но если смотреть в корень, то видно, что ситуация неоднозначна.

Можно предположить – вторжения не будет. Но надо понимать: астрология оперирует вероятностями. Самая высокая вероятность вторжения была, когда Сатурн и Уран образовали точный угол в 90 градусов долготы друг с другом. То есть 24 декабря. С тех пор вероятность вторжения снижается.

Эта вероятность опять существенно вырастет к 1 февраля. Но кое-что изменилось за это время. А именно: Марс – планета войны – перешел из "опасного" для Украины знака Стрельца в более дружелюбный Козерог. Для Украины это может указывать на поддержку, защиту, неожиданное везение. Для России, а также с точки зрения личного гороскопа Владимира Путина (он по знаку – "Весы") – это груз проблем, препятствия, сомнения.

Можно предположить, что у Путина сейчас нет решения. Он в сложной ситуации. Варианты, которые он выбирает – это плохой и еще хуже. И наиболее вероятный исход: вторжения не будет.

Но Россия в феврале может признать территорию ОРДЛО "независимыми" государствами. Такой вот у нас получился прогноз.

Курс гривни, массовые протесты, Порошенко и Зеленский

По поводу гривни прогноз не очень хороший: она может заметно ослабнуть. Этот процесс уже пошел. И вероятно, он продолжится в феврале. Точные цифры назвать не рискнем. Но падение ниже 30 за доллар вполне вероятно.

Политическая нестабильность в Украине также сохранится. Нынешние протесты ФОПов, из-за которых на днях эвакуировали депутатов ВР, вероятно, повторятся. Но уже не с участием ФОПов.

Одна из главных политических интриг февраля будет разворачиваться вокруг персоны Петра Порошенко. Как известно, он находится под следствием. Тема Порошенко "выстрелит" дважды – сначала 1 – 5 февраля, потом, гораздо громче, 1 – 5 марта. Будут резонансные, громкие события. История с Порошенко может стать причиной массовых акций, митингов и даже уличных столкновений.

Любопытно, что и для Владимира Зеленского – 1 – 5 февраля – очень значимый период, судя по гороскопу. В этот период в жизни президента тоже намечаются какие-то важные события.

Чего ждать в феврале обычному человеку

Но все это – сферы, далекие от людей. Что ждет обычного человека в этом феврале. Месяц делится на две части. Тревожное начало месяца – до 10 февраля. Куда более спокойные середина и конец.

Как ни парадоксально, в первые 10 дней хорошо начинать новые дела. Можно искать новую работу, новые возможности. Момент благоприятный для этого.

Более того, люди и будут что-то новое для себя искать, поскольку многим будущее сейчас кажется неопределенным. В том числе по политическим причинам. Как ни крути, но все события такого рода, как сейчас, будут влиять на нашу жизнь.

Водолей – это знак перемен, он сейчас активен, как никогда. Поэтому тот, кто открыт к новому, готов учиться, не боится непривычных задач, не является консерватором – в начале февраля может добиться успехов. Более того, неожиданного прорыва.

Те, кто жалуется, что ему не везет уже год-два, могут в феврале получить шанс. Их ждут выгодные предложения, важные знакомства, неожиданная протекция.

После 10 февраля прогресс в делах уже не будет вероятно таким стремительным. Вторая половина февраля – время, когда надо закрепляться на захваченных рубежах. Важно не упустить успех и медленно продвигаться вперед.

Те, кто не добился прогресса до 20 февраля, могут расслабиться и немного помечтать. Хоть удачный момент вы и упустили, мечты в конце февраля имеют одну особенность. Они сбываются – с приходом весны.

Месяц любви

В феврале будет наблюдаться необычное небесное явление. Более медленная планета Марс догоняет обычно быструю Венеру, которая ради такого случая "притормозила".

Так бывает: планеты не движутся с одинаковой скоростью, они то ускоряются, то замедляются, то вообще разворачиваются вспять. То есть становятся ретроградными – все уже слышали про ретроградный Меркурий.

В феврале Венера и Марс – обе движущиеся вперед – начнут сближаться, достигнут полного соединения 17 февраля. И останутся в этом соединении до 6 марта. Астрономы называют это "долгим соединением", явление такое наблюдается только у Венеры и Марса.

Обе планеты связаны с чувственностью, символизируя мужское и женское начала. Долгое соединение – это период любви и гармонии.

Это когда можно рассчитывать на взаимность, укреплять уже сложившиеся отношения и строить новые. И еще, это когда люди становятся друг к другу мягче, доброжелательнее, хочется совершать добрые поступки. А еще это, когда в человеке пробуждаются творческие нотки: хочется писать стихи, сочинять музыку, снимать красивые фото и видео.

Но влюбленность, любовь – далеко не идеальное состояние. От любви люди страдают, ревнуют, нервничают. И все это тоже связано с долгим соединением Венеры и Марса. Считается, что любовь – это испытание. Однако дается такое испытание с высокой целью.

Человек должен пройти через страдания и радости, чтобы очиститься и научиться новому отношению к жизни и окружающим людям. В этом суть февраля, если уж совсем с философской точки зрения.

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