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Свято Трьох Святих-2022: що категорично не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 лютого, 14:46
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Сварки, суперечки та недовіра до людей цього дня протидіють головній ідеї святого свята.
Собор трьох святителів: головні традиції та заборони свята
Собор трьох святителів: головні традиції та заборони свята / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

12 лютого православна церква відзначає чергове значуще свято – Собор трьох святителів, яке також має назву Собор всесвітніх учителів та святителів . Він присвячений Батькам церкви – Василю Великому, Григорію Богослову та Іоанну Золотоусту.

Віруючі вшановують і згадують трьох святих, які здобули славу завдяки своїм проповідям та релігійним творам, зуміли примирити тих, хто сперечається , подарувати мир, порозуміння та дружбу.

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У народі це православне свято називають днем Трьох Святих або Васильєвим днем . Він має свої традиції та заборони, які не можна порушувати. Як правильно провести 12 лютого, і що в жодному разі не можна робити, дізнайтесь у нашій статті.

Традиції свята Трьох Святих

  • Щоб забезпечити мир і лад у сім'ї, цього дня робили простий обряд: за двері виставляли старе взуття , а разом із ним відправляли геть із дому весь негатив, сварки та непорозуміння.
  • Вважалося, що плани на майбутнє , збудовані цього дня, будуть вдалими і принесуть зиск.
  • Господині подавали на стіл страви із дичини , що обіцяло привернути удачу на весь рік
  • За народними спостереженнями, якщо чоловік виконає будь-яку роботу на подвір'ї, то весь рік робота виходитиме добре .

Трьох Святих: що не можна робити

  • цього дня не дозволялося прясти , тому що свято ще називалося Трьох Святителів-непрядильників.
  • також поганою прикметою було в'язати .
  • не можна полювати і взагалі ходити в ліс без нагальної потреби.
  • категорично не можна ревнувати – це почуття руйнує людину зсередини.
  • під забороною сварки цього дня, інакше непорозуміння та ворожнеча триватимуть весь рік.

Раніше ми розповідали, коли Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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