Свято Трьох Святих-2022: що категорично не можна робити

Сварки, суперечки та недовіра до людей цього дня протидіють головній ідеї святого свята.

Собор трьох святителів: головні традиції та заборони свята / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

12 лютого православна церква відзначає чергове значуще свято – Собор трьох святителів, яке також має назву Собор всесвітніх учителів та святителів . Він присвячений Батькам церкви – Василю Великому, Григорію Богослову та Іоанну Золотоусту.

Віруючі вшановують і згадують трьох святих, які здобули славу завдяки своїм проповідям та релігійним творам, зуміли примирити тих, хто сперечається , подарувати мир, порозуміння та дружбу.

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У народі це православне свято називають днем Трьох Святих або Васильєвим днем . Він має свої традиції та заборони, які не можна порушувати. Як правильно провести 12 лютого, і що в жодному разі не можна робити, дізнайтесь у нашій статті.

Традиції свята Трьох Святих

Щоб забезпечити мир і лад у сім'ї, цього дня робили простий обряд: за двері виставляли старе взуття , а разом із ним відправляли геть із дому весь негатив, сварки та непорозуміння.

, а разом із ним відправляли геть із дому весь негатив, сварки та непорозуміння. Вважалося, що плани на майбутнє , збудовані цього дня, будуть вдалими і принесуть зиск.

, збудовані цього дня, будуть вдалими і принесуть зиск. Господині подавали на стіл страви із дичини , що обіцяло привернути удачу на весь рік

, що обіцяло привернути удачу на весь рік За народними спостереженнями, якщо чоловік виконає будь-яку роботу на подвір'ї, то весь рік робота виходитиме добре .

Трьох Святих: що не можна робити

цього дня не дозволялося прясти , тому що свято ще називалося Трьох Святителів-непрядильників.

, тому що свято ще називалося Трьох Святителів-непрядильників. також поганою прикметою було в'язати .

. не можна полювати і взагалі ходити в ліс без нагальної потреби.

без нагальної потреби. категорично не можна ревнувати – це почуття руйнує людину зсередини.

– це почуття руйнує людину зсередини. під забороною сварки цього дня, інакше непорозуміння та ворожнеча триватимуть весь рік.

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