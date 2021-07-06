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Самые популярные гадания на Ивана Купала: как узнать свою судьбу

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
6 июля, 18:30
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В наше время, как и в старину, людей интересуют предсказания о любви, судьбе, богатстве, суженом, будущем.
Ивана Купала
Ивана Купала / Фото: mamajeva-sloboda.ua

День Ивана Купала наступает уже завтра, 7 июля. А нынешняя ночь с давних пор считается самым верным и удачным временем для гаданий и предсказаний. В этот праздник можно узнать свое будущее, а мечты обязательно сбываются.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Наши предки верили, что на Купала цветы и травы приобретают магическую силу и целебные свойства. А взаимодействие стихий солнца, огня и воды помогает найти ответы на самые сложные и жизненно важные вопросы, которые испокон веков волнуют людей.

Именно в ночь на Ивана Купала цветет папоротник, что дано увидеть далеко не каждому. Но тот, кому посчастливится найти и сорвать этот волшебный цветок, станет богатым и обретет дар угадывать будущее. Так что не пропустите возможность погадать и узнать свою судьбу на Ивана Купала.

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Гадание на Ивана Купала у костра

В ночь на Ивана Купала люди разводят высокий костер, а затем прыгают через него, чтобы очиститься, оздоровиться и даже погадать. Влюбленные пары держатся за руки. Суть гадания заключается в том, чтобы прыгнуть, не разъединив рук с любимым. В этом случае влюбленных ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

Как гадать на Ивана Купала по венку

В день Ивана Купала девушки собирают полевые цветы и травы, плетут из них венки, надевают на себя и своих возлюбленных. На закате солнца загадывают желание, думают о суженом и спускают венок на воду. Важно внимательно следить за венком: если он далеко уплыл по течению, желание сбудется или же девушка удачно и скоро выйдет замуж. Если венок остановился у берега – это значит, что желание не сбудется или же девушке не стоит ждать свадьбы в этом году. И плохой знак, если венок утонул.

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Гадание на Ивана Купала по кругам на воде

На закате солнца нужно набрать воду в какую-нибудь посудину, загадать желание, тихонько проговорить его и бросить в воду камешек. А затем важно посчитать круги, которые расходятся по воде. Четное число волн говорит о том, что желание сбудется, а нечетное – нет.

Вещий сон на Ивана Купала

На закате солнца перед праздником Ивана Купала нужно собрать семь разных цветков, положить их к себе под подушку и загадать желание. Тогда ночью на Ивана Купала обязательно приснится вещий сон.

Гадание в ночь на Ивана Купала по травам

На Ивана Купала травы предскажут, сбудется ваше желание или нет. Для этого в полночь нужно загадать заветное желание, а затем, не считая, сорвать пучок травы и положить его под подушку. Проснувшись утром, пересчитайте, сколько стебельков растений было сорвано. Если у вас под подушкой оказалось ровно 12 видов растений, значит, желание сбудется. А вот если цветов окажется меньше – задуманное не осуществится.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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