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Теплый Алексей-2022: тематические картинки и поздравления

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30 марта, 09:25
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В День святого Алексея люди традиционно желают друг другу тепла, радости и скорейшего наступления весны
Теплый Алексей: картинки и поздравления
Теплый Алексей: картинки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 30 марта, настал Теплый Алексей . В этот день православные почитают святого Алексия, человека Божия, в честь которого и назван праздник.

По народным приметам, именно с этого дня наступает настоящая теплая весна , тает снег и лед, уходит санный путь и пробуждается природа.

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На Алексея люди издавна призывали весну и желали скорейшего прихода тепла. Мы собрали для вас красивые и добрые поздравления с Теплым Алексеем , а также тематические картинки и изображения святого Алексы.

С Теплым Алексеем: добрые поздравления в прозе и картинки

Красивые картинки и поздравления с Теплым Алексеем / Фото: pinterest
Красивые картинки и поздравления с Теплым Алексеем / Фото: pinterest

***

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Поздравляю со светлым весенним днем – Теплым Алексеем. Желаю, чтобы, наконец-то потеплело и на сердце, и в душе, чтобы там поселилась радость, счастье, мир и покой. Чтобы наступила весна, а судьба преподносила только хорошие подарки.

Открытки и картинки в день Теплого Алексея / Фото: pinterest
Открытки и картинки в день Теплого Алексея / Фото: pinterest

***

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С Теплым Алексеем! С праздником весны! Пусть все плохое уйдет из жизни, как талый снег. Пусть радость и мир поселится в сердце, как весеннее тепло. Пусть святой убережет вас от всех бед, болезней, неудач и врагов.

Алексеев день: поздравительные открытки / Фото: pinterest
Алексеев день: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Яркие картинки и поздравления в стихах в день Теплого Алексея

С Алексеевым днем: картинки и стихи / Фото: pinterest
С Алексеевым днем: картинки и стихи / Фото: pinterest

***

В праздник Теплый Алексей,
Вам солнечных желаю дней,
Весенних солнечных деньков
И ласковых, душевных слов.

Пусть будет в доме благодать,
Всегда к столу есть что подать,
Любовью сердце пусть живет,
Душа от радости поет.

Тематические картинки в день Теплого Алексея / Фото: pinterest
Тематические картинки в день Теплого Алексея / Фото: pinterest

***

В праздник Теплый Алексей
От души тебе желаю
Обогретых солнцем дней,
Счастья без конца и края!

Чтоб удача, как маяк,
За собой тебя манила
И, как будто добрый маг,
Все мечтанья воплотила!

Праздничные картинки в день Алексея / Фото: pinterest
Праздничные картинки в день Алексея / Фото: pinterest

***

С Теплым Алексеем вас
Я сердечно поздравляю,
Радостных деньков прекрасных
От души вам пожелаю.

Разгуляется скорее
Пусть веселая весна,
Будет солнцем и цветами
Пусть проказница полна.

Ранее мы рассказывали, когда будет Благовещение-2022.

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