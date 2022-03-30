Теплый Алексей-2022: тематические картинки и поздравления

В День святого Алексея люди традиционно желают друг другу тепла, радости и скорейшего наступления весны

Теплый Алексей: картинки и поздравления / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Сегодня, 30 марта, настал Теплый Алексей . В этот день православные почитают святого Алексия, человека Божия, в честь которого и назван праздник.

По народным приметам, именно с этого дня наступает настоящая теплая весна , тает снег и лед, уходит санный путь и пробуждается природа.

Реклама

На Алексея люди издавна призывали весну и желали скорейшего прихода тепла. Мы собрали для вас красивые и добрые поздравления с Теплым Алексеем , а также тематические картинки и изображения святого Алексы.

С Теплым Алексеем: добрые поздравления в прозе и картинки

Красивые картинки и поздравления с Теплым Алексеем / Фото: pinterest

***

Реклама

Поздравляю со светлым весенним днем – Теплым Алексеем. Желаю, чтобы, наконец-то потеплело и на сердце, и в душе, чтобы там поселилась радость, счастье, мир и покой. Чтобы наступила весна, а судьба преподносила только хорошие подарки.

Открытки и картинки в день Теплого Алексея / Фото: pinterest

***

Реклама

С Теплым Алексеем! С праздником весны! Пусть все плохое уйдет из жизни, как талый снег. Пусть радость и мир поселится в сердце, как весеннее тепло. Пусть святой убережет вас от всех бед, болезней, неудач и врагов.

Алексеев день: поздравительные открытки / Фото: pinterest

Яркие картинки и поздравления в стихах в день Теплого Алексея

С Алексеевым днем: картинки и стихи / Фото: pinterest

***

В праздник Теплый Алексей,

Вам солнечных желаю дней,

Весенних солнечных деньков

И ласковых, душевных слов.



Пусть будет в доме благодать,

Всегда к столу есть что подать,

Любовью сердце пусть живет,

Душа от радости поет.

Тематические картинки в день Теплого Алексея / Фото: pinterest

***

В праздник Теплый Алексей

От души тебе желаю

Обогретых солнцем дней,

Счастья без конца и края!



Чтоб удача, как маяк,

За собой тебя манила

И, как будто добрый маг,

Все мечтанья воплотила!

Праздничные картинки в день Алексея / Фото: pinterest

***

С Теплым Алексеем вас

Я сердечно поздравляю,

Радостных деньков прекрасных

От души вам пожелаю.



Разгуляется скорее

Пусть веселая весна,

Будет солнцем и цветами

Пусть проказница полна.

Ранее мы рассказывали, когда будет Благовещение-2022.