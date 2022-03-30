Теплий Олексій-2022: тематичні картинки та привітання

Сьогодні, 30 березня, настав Теплий Олексій . Цього дня православні вшановують святого Олексія, Людину Божу, на честь якого й названо свято.
За народними прикметами, саме з цього дня настає справжня тепла весна , тане сніг і лід, руйнується санний шлях і прокидається природа.
На Олексія люди здавна закликали весну і бажали якнайшвидшого приходу тепла. Ми зібрали для вас гарні та добрі привітання з Теплим Олексієм , а також тематичні картинки та зображення святого Олекси.
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З Теплим Олексієм: добрі вітання у прозі та картинки
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Вітаю зі світлим весняним днем – Теплим Олексієм. Бажаю, щоб, нарешті, потепліло і на серці, і в душі, щоб там оселилася радість, щастя, мир і спокій. Щоб настала весна, а доля дарувала лише добрі подарунки.
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З теплим Олексієм! Зі святом весни! Нехай все погане піде з життя, як сніг. Нехай радість та мир оселиться у серці, як весняне тепло. Нехай святий убереже вас від усіх бід, хвороб, невдач та ворогів.
Яскраві картинки та вітання у віршах на день Теплого Олексія
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В праздник Теплый Алексей,
Вам солнечных желаю дней,
Весенних солнечных деньков
И ласковых, душевных слов.
Пусть будет в доме благодать,
Всегда к столу есть что подать,
Любовью сердце пусть живет,
Душа от радости поет.
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В праздник Теплый Алексей
От души тебе желаю
Обогретых солнцем дней,
Счастья без конца и края!
Чтоб удача, как маяк,
За собой тебя манила
И, как будто добрый маг,
Все мечтанья воплотила!
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С Теплым Алексеем вас
Я сердечно поздравляю,
Радостных деньков прекрасных
От души вам пожелаю.
Разгуляется скорее
Пусть веселая весна,
Будет солнцем и цветами
Пусть проказница полна.
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