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Теплый Алексей: что категорически нельзя делать

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30 марта, 10:22
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На Теплого Алексея старались успеть переделать всю работу за один день, а вот в дорогу отправляться не стоит.
Теплый Алексей: главные традиции и запреты дня
Теплый Алексей: главные традиции и запреты дня / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Ежегодно 30 марта православная церковь чтит память преподобного Алексия, человека Божия в честь святого праведника, жившего в Риме в IV-V веках, который во имя Христа отрекся от богатой и счастливой жизни , стал скитаться и вернулся в отчий дом, так и оставшись неузнанным. А в народе празднуется Теплый Алексей .

О главных традициях, обычаях и запретах этого дня читайте в нашей статье.

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Теплый Алексей: народные традиции

  • В завершении марта люди активно начинали готовиться к полевым работам и старались успеть сделать все за один день : подготовить картошку, проверить инвентарь.
  • Пасечники выносили ульи на улицу , а святого молили о защите пчел от болезней, хорошем цветении, и чтобы рой не улетел. Считалось, если на Теплого Алексея пчелы совершат свой первый облет, будет добрый медосбор.
  • Рыбаки выходили на лов, потому что считалось, что на Теплого Алексея щука хвостом лед разбивает . Также в этот день хорошо использовать новый невод.
  • А девушки на Алексея шли на реку и опускали в воду пряжу. Считалось, если нитки полежат в день Теплого Алексея в воде, то станут намного прочнее .
  • В этот день традиционно призывали весну и тепло , а также провожали зиму. Потому и праздник назывался – Теплый Алексей.
  • С этого дня начинали собирать березовый сок , а из почек готовили снадобье от многих болезней.
  • Также следили за погодой: каким будет день на Алексея – такая погода будет и на Пасху.

Что категорически нельзя делать на Теплого Алексея

  • продолжается Великий пост, а потому под запретом остается скоромная еда .
  • а вот запрета на домашнюю работу нет, наоборот, в этот день нельзя лениться и отлынивать от забот ;
  • ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся ;
  • нежелательно отправляться в дальний путь , чтобы не попасть в неприятную ситуацию;
  • не нужно ничего давать в долг , особенно если в доме есть дети, чтобы не отдать их счастливую долю.
  • нельзя ссориться, конфликтовать, выяснять отношения, желать кому-то зла .

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