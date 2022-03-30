30 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 30 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 30 марта
- День прогулки по парку (Take a Walk in the Park Day) – неофициальный экологический праздник, который особенно актуален для жителей мегаполиов, проводится с целью популяризации такого полезного и самого простого вида отдыха на свежем воздухе.
Именинники 30 марта
День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.
Какой сегодня церковный праздник
30 марта в православной церкви чтится память преподобного Алексия, человека Божия, мученика Марина, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.
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Народный праздник
В народе 30 марта отмечался Алексей Теплый. В это время уже было активное таяние снегов. Обычно с этого дня рыба подплывала близко к поверхности воды, так что у рыбаков был хороший улов. Люди пересаживались с саней в телеги. А еще на Алексия начинали собирать березовый сок и почки, а затем готовили из них снадобья.
Приметы на 30 марта
- какие ручьи на Алексея, таким будет и разлив;
- на Алексея много воды – полая вода будет большой и разольется по лугам;
- на Алексея уже нельзя ездить на санях, иначе можно надолго застрять в дороге.
Интересные и важные события в Украине и мире 30 марта
- 1791 – Национальное собрание Франции ввело определение метра: одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана.
- 1858 – американец Хаймен Липмен запатентовал карандаш со стирающей резинкой на другом конце.
- 1922 – в Киеве создан театр-студия "Березиль", нынешний Харьковский украинский драмтеатр.
- 1946 – церемония вручения "Оскаров" впервые транслировалась по радио.
- 1981 – в СССР было впервые введено летнее время.
- 1987 – картина Ван Гога "Подсолнухи" продана почти за 40 млн долларов на лондонском аукционе.
Кто родился 30 марта
- 1746 – Франсиско Хосе де Гойя, выдающийся испанский художник, живописец, гравер.
- 1844 – Поль Верлен, французский поэт-символист.
- 1853 – Винсент Ван Гог, известный голландский художник-постимпрессионист.
- 1891 – Борис Романицкий, украинский советский актер, режиссер театра.
- 1945 – Эрик Клэптон, английский рок-музыкант, гитарист, певец, композитор.
- 1968 – Селин Дион, канадская певица, актриса, композитор.
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