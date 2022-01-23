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Три знака Зодиака, которым повезет с деньгами на следующей неделе (23 – 30 января) – прогноз астролога

Ольга Дударенко Ольга Дударенко Астролог
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23 января, 18:00
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Луна сейчас убывающая, приближается новолуние. В это время денежные поступления – зарплата, премия, роялти – приходят чаще и оказываются больше, чем при растущей Луне.

Поэтому предстоящая неделя может оказаться очень неплохой в финансовом смысле. А вот от покупок сейчас лучше воздержаться.

У некоторых знаков, судя по гороскопу, с деньгами будут ощущаться проблемы. Это знаки Тельца, Скорпиона и Рыб. Наверное, дело в том, что недавно были праздники и вы особо не экономили.

Но есть три знака, которых ожидает большое везение с деньгами. Вот они:

Близнецы (22 мая – 21 июня)

На этой неделе вы сможете заработать гораздо больше, чем ожидалось. К тому же вам вероятно придется управлять деньгами, которые вам непосредственно не принадлежат. Например, это могут быть инвестиции, наследство или кредит. Важно не перегнуть палку и не разбрасываться средствами направо и налево. Контролируйте свои покупки, не допускайте напрасных трат. Трижды подумайте, прежде чем делать подарки любимым людям. Возможно, такой щедрости они не заслуживают. Однако в целом неделя будет благоприятна для всего, что касается обогащения. Можно рассчитывать на премии, выгодные контракты, повышение зарплаты.

Козерог (23 декабря – 20 января)

У вас все нормально с финансами. Денег, вероятно, больше, чем обычно. Картину портят только ваши переживания. Иногда вас могут охватывать сомнения по поводу будущего. Вы можете волноваться, что не сможете в будущем зарабатывать так же хорошо, как это получалось раньше; ваш бизнес приходит в упадок или же у вас есть риск потерять работу. Скорее всего, эти переживания не имеют под собой никаких оснований. Но ваше настроение отражается на ваших действиях парадоксальным образом. В финансовых делах вы проявляете особую настойчивость, напор, может даже показаться – жадность. Как следствие, вы можете заработать больше других. Но также нельзя исключать вероятность конфликтов с коллегами, партнерами и особенно подчиненными.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Начало недели может быть связано с разочарованиями и сомнениями по поводу денег. Например, вы получите доход меньше, чем ожидали. Но вероятно проявите настойчивость, и это пойдет на пользу делу. В ближайшее время вас ожидает ряд хороших новостей финансового характера. В начале февраля тенденция продолжится. И эта неделя, и весь февраль будут благополучными с точки зрения доходов. Как только начнет казаться, что источник дополнительного заработка иссякает, сразу же появится новый источник.

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Ольга Дударенко
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