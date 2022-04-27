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Как пасти коз: советы и рекомендации

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27 апреля, 20:46
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Чтобы животное было здоровым, а молоко – вкусным, важно правильно ухаживать за козой.
Как правильно пасти коз
Как правильно пасти коз / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Весной и летом для крупного и мелкого домашнего скота приходит пора выгула на пастбище . Если вы решили завести козу, то вопрос, как ее пасти, станет очень актуальным.

Но если коровы на пастбище ведут себя прилично и хорошо пасутся даже на привязи, то о козах сложно сказать то же самое. Коза – животное своенравное, упрямое, норовистое, любопытное и очень подвижное. Так что выпас коз имеет свои нюансы и секреты.

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Пастбище для коз

Если трава на лугу свежая и сочная, то и молоко будет вкусным. Оптимальное место для выпаса коз – это сухие участки с низкорослой плотной густой растительностью. А вот слишком тенистые овраги, болотистая, сырая, подтопленная местность может навредить животным, потому что там они могут подхватить копытную гниль или паразитов – печеночную фасциолу.

Выгул для козы

Коза очень подвижна / Фото: unsplash
Коза очень подвижна / Фото: unsplash

Козе важно много двигаться . Оптимально, если она будет проходить около 2 км. При этом коза чрезвычайно любопытная и подвижная, а потому оставлять ее без присмотра на участке опасно: она может убежать, попортить урожай на соседском огороде, обглодать деревья. Для выгула оптимально соорудить два загона площадью 10 на 4 м. Пока на одном пасется коза, на другом подрастает трава.

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Можно пасти животное на привязи, но не на веревке, а посадив на цепь с карабином и вертушкой . На участке можно расположить бревнышки, тюки соломы, пеньки разной высоты для большей подвижности животного.

Погода для выпаса

Водянистый корм плохо влияет на пищеварение, а потому не нужно пасти коз по росе и в дождь. Также опасно кормить животных сырой люцерной и клевером на пустой желудок – это чревато вздутием рубца, удушьем и сердечной недостаточностью.

Когда пасти коз

Коза плохо переносит жару / Фото: unsplash
Коза плохо переносит жару / Фото: unsplash

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Животные плохо переносят жару. Летом в солнечную и жаркую погоду в период с 11 до 16 часов их лучше держать в тени.

Ежедневно коза должна быть на выпасе примерно 6 часов . Это время лучше поделить на два периода:

  • с 6 до 9 часов – утром;
  • с 17 до 20 часов – вечером.

Водопой для коз

Обычно коз поят дважды в день – перед утренним и перед вечерним выпасом. Если погода жаркая, это количество увеличивают до четырех раз в день. Не нужно поить коз, когда они лежат – в это время у них идет процесс жвачки и переваривания пищи.

Если вместо козы вы решили приобрести корову, мы давали советы, как выбрать молочную корову: главные правила при покупке. А также советовали, какую птицу выгоднее разводить в домашнем хозяйстве.

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