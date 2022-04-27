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Як пасти кіз: поради та рекомендації

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МаленькийСереднійВеликий
27 квітня, 20:46
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Щоб тварина була здоровою, а молоко – смачним, важливо правильно доглядати козу.
Як правильно пасти кіз
Як правильно пасти кіз / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Навесні і влітку для великої та дрібної худоби приходить час вигулу на пасовищі . Якщо ви вирішили завести козу, то питання, як її пасти, стане дуже актуальним.

Але якщо корови на пасовищі поводяться пристойно і добре пасуться навіть на прив'язі, то про козу складно сказати те ж саме. Коза – тварина норовлива, вперта, цікава і дуже рухлива. Тож випас кіз має свої нюанси та секрети.

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Пасовище для кіз

Якщо трава на лузі свіжа і соковита, то й молоко буде смачним. Оптимальне місце для випасу кіз – це сухі ділянки з низькорослою щільною густою рослинністю. А ось надто тінисті яри, болотиста, сира, підтоплена місцевість може нашкодити тваринам, бо там вони можуть підхопити копитну гнилизну або паразитів – печінкову фасціолу.

Вигул для кози

Коза дуже рухлива / Фото: unsplash
Коза дуже рухлива / Фото: unsplash

Козі важливо багато рухатися . Оптимально, якщо вона проходитиме близько 2 км. При цьому коза надзвичайно цікава і рухлива, тому залишати її без нагляду на ділянці небезпечно: вона може втекти, зіпсувати врожай на сусідньому городі, об'їсти дерева. Для вигулу оптимально спорудити два загони площею 10 на 4 м. Поки на одному пасеться коза, на іншому підростає трава.

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Можна пасти тварину на прив'язі, але не на мотузці, а посадивши на ланцюг із карабіном та вертушкою . На ділянці можна розташувати колоди, пакунки соломи, пеньки різної висоти для більшої рухливості тварини.

Погода для випасу

Рідкий корм погано впливає на травлення, тому не потрібно пасти кіз по росі і в дощ. Також небезпечно годувати тварин сирою люцерною та конюшиною на порожній шлунок – це може призвести до здуття рубця, задухи та серцевої недостатності.

Коли пасти кіз

Коза погано переносить спеку / Фото: unsplash
Коза погано переносить спеку / Фото: unsplash

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Тварини погано переносять спеку. Влітку в сонячну та спекотну погоду в період з 11 до 16 годин їх краще тримати у тіні.

Щодня коза має бути на випасі приблизно 6 годин . Цей час краще поділити на два періоди:

  • з 6 до 9 годин – вранці;
  • з 17 до 20 годин – увечері.

Водопій для кіз

Зазвичай кіз напувають двічі на день – перед ранковим та перед вечірнім випасом. Якщо погода спекотна, цю кількість збільшують до чотирьох разів на день. Не потрібно напувати кіз, коли вони лежать – у цей час у них йде процес жування та перетравлення їжі.

Якщо замість кози ви вирішили придбати корову, ми давали поради, як вибрати молочну корову: головні правила при покупці А також радили, яку птицю вигідніше розводити у домашньому господарстві.

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