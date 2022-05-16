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Почему на овощах появляются стрелки: ошибки дачников

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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16 мая, 18:22
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Если овощи начинают стрелковаться и цвести, их придется только выбросить
Что делать, чтобы овощи не пускали стрелки
Что делать, чтобы овощи не пускали стрелки / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Посадили рассаду или посеяли семена в надежде на отличный урожай , а растения ударились в цвет? И вместо корнеплодов вы получили нарядные и бесполезные цветочные стрелки.

В чем причина, что неправильно сделали при выращивании и как спасти ситуацию, чтобы не остаться без урожая, узнайте в нашей статье.

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Почему появляются стрелки

Низкая температура провоцирует появление стрелок / Фото: freepik
Низкая температура провоцирует появление стрелок / Фото: freepik

  • Стрелковаться могут двухлетние культуры : морковь, капуста, лук-порей, свекла и др. Растения выпускают цветоносы в большинстве случаев потому, что попадают под действие низкой положительной температуры.
  • Если весна выдалась холодной и затяжной – это может послужить причиной того, что растения перенаправляют свои силы и выпускают стрелки. При этом их корнеплоды становятся грубыми , невкусными и непригодными для хранения и еды.
  • Если стрелковаться стала редиска, салат или пекинская капуста, это произошло из-за позднего посева этих культур. Салат выбрасывает стрелки, когда температура воздуха резко повышается. Эти растения для нормального роста предпочитают ранний посев.
  • Кроме того, обратите внимание на семена. Для посева на плоды важно выбрать те, которые не склонны к цветушности .

Что делать, чтобы на овощах не появились стрелки

Многие дачники пытаются удалять появившиеся стрелки . Но это лишь замаскирует плоды, а не избавит от проблемы, т.к. вскоре появятся новые стрелки.

Растения со стрелкой можно использовать в еду / Фото: freepik
Растения со стрелкой можно использовать в еду / Фото: freepik

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Растения с цветоносами лучше сразу расходовать в пищу , используя зеленое перо.

Чтобы избежать стрелок, следует укрывать растения до тех пор, пока не пройдет угроза весенних возвратных заморозков.

Ранее мы рассказывали, какие растения нельзя держать дома и почему. Также читайте наши советы, как из косточки вырастить экзотику дома: ТОП-7 интересных растений с фото.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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