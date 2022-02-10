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Як зафіксувати зачіску без лаку, щоб вона довго трималася

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 лютого, 18:10
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Локони без використання лаку будуть живими, блискучими, ефектними та триматимуться довго
Як зафіксувати зачіску без лаку: багато способів та засобів
Як зафіксувати зачіску без лаку: багато способів та засобів / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Зробити красиву зачіску та надійно закріпити локони можна без використання традиційного лаку для волосся . У багатьох модниць на кухні напевно знайдуться засоби, які можна застосувати для цього. Тим більше, що вони не тільки фіксують неслухняні пасма, але ще й забезпечують догляд волоссю.

Як зафіксувати вкладання без лаку для волосся: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Цукровий сироп

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

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Солодке вкладання – один із найдавніших і найпопулярніших способів фіксації неслухняного волосся. Сироп оптимально застосовувати разом із бігуді – локони від цього стануть пружними та тугими. Для приготування візьміть 2 ст. ложки цукрової пудри, залийте склянкою води , доведіть до кипіння, періодично помішуючи. Додайте краплю ефірної олії для легкого аромату. Наносіть готову суміш на вологе волосся.

  • Лайфхак 2. Лимон

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

Свіжий сік лимона використовується для легкого освітлення волосся, тож цей спосіб більше підходить блондинкам. Лимон закріплює кучеряве волосся, а також оздоровлює його, надає блиску та приємного аромату. Наріжте часточками лимон, залийте склянкою води , доведіть до кипіння і тримайте на повільному вогні, доки рідина не випариться вдвічі. Остудіть, процідіть через марлю, додайте 5 крапель спирту та поставте в холодильник на 5-7 днів. Розчин готовий для стайлінгу.

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  • Лайфхак 3. Лляне насіння

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

Простий аптечний засіб добре підійде для гладкого вкладання волосся. Льон добре впливає на шевелюру, живлячи її корисними речовинами, а також створює захисний шар і надає волоссю глянцевого блиску. Чайну ложку насіння льону залийте 0,5 склянки води . Проваріть на повільному вогні 20 хвилин, процідіть через марлю й остудіть. Засіб готовий для нанесення на волосся.

  • Лайфхак 4. Желатин

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

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Желатин ідеально справляється навіть із найупертишими локонами, потовщуючи їх і створюючи захисну плівку. Недарма його використовують для домашнього ламінування волосся. Пасма стають м'якими, слухняними та красивими. Візьміть 5 г харчового желатину, залийте склянкою гарячої води і залиште на півгодини, періодично перемішуючи. Готове желе розведіть водою до потрібної консистенції, процідіть від грудочок і нанесіть на волосся.

  • Лайфхак 5. Житній хліб

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

Хліб не лише фіксує зачіску, а й живить волосся корисними речовинами, додає силу ослабленим пасмам, відновлює пошкоджені структури та прискорює обмінні процеси у фолікулах. Дрібно покришіть чверть буханця житнього хліба, залийте склянкою гарячої води . Поставте на слабкий вогонь і варіть протягом трьох хвилин. Остудіть, процідіть і можете наносити на волосся.

  • Лайфхак 6. Пиво

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

Хмільний варіант стайлінгу добре підходить для накручування локонів на бігуді. Краще брати живе нефільтроване пиво , тому що в ньому більше поживних речовин, які корисні для оздоровлення волосся. А різкий пивний запах можна нейтралізувати трав'яним відваром, наприклад, з ромашки, розмарину чи дубової кори.

  • Лайфхак 7. Оцет

Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні
Як зафіксувати зачіску без лаку / Фото: pixabay, колаж Сьогодні

Найкраще для догляду та фіксації волосся використовувати натуральний оцет, але можна взяти і звичайний столовий. Після обробки локони стають блискучими та м'якими. Зробіть розчин із розрахунку 1 ст. ложка 9%-го оцту на 1 л води . Помите волосся промийте прохолодною водою, а потім прополощіть в оцтовому розчині.

Раніше ми розповідали, як розбавити лак для нігтів.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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