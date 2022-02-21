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Місячний календар стрижок на березень-2022

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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21 лютого, 12:18
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Сприятливі та несприятливі дні місячного календаря у березні 2022 року, коли можна стригтися, а в які дні не варто йти до перукаря
Місячний календар стрижок
Місячний календар стрижок / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні

Коли можна стригтися у березні 2022 року, згідно з місячним календарем, щоб волосся блищало здоров'ям і красою, а зачіска приносила успіх? Адже початок весни означає пробудження після зими, прагнення виглядати краще, розквіт, оновлення, зокрема зачіски. У які дні березня не варто відвідувати перукарню? Дивіться докладний місячний календар для стрижки волосся у березні-2022 та плануйте свій похід у салон.

Місячний календар на березень-2022: коли стригти волосся

1 березня – 29 місячний день. Після стрижки волосся відростатиме дуже швидко, так що незабаром вам знову доведеться стригтися.

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2 березня – 30, 1 місячний день. Стрижка на стику місячних днів здатна надати вам нових сил для подальших планів та роботи.

3 березня – 2 місячний день. Місячний календар стрижок на сьогодні не радить обрізати волосся у фазу молодика.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

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4 березня – 3 місячний день. Стрижка волосся за місячним календарем у цей день сприятиме зростанню та розкриттю внутрішніх потенціалів.

5 березня – 4 місячний день. Місячний календар для стрижок застерігає від будь-яких маніпуляцій із волоссям сьогодні, що загрожує поганим самопочуттям.

6 березня – 5 місячний день. Період, коли можна стригти волосся та навіть експериментувати зі своєю зовнішністю – ви залишитеся задоволені.

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7 березня – 6 місячний день. Сприятливий період у місячному календарі для стрижки волосся, що надає сили.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

8 березня – 7 місячний день. Час, коли краще стригти волосся, щоб отримати фінансове благополуччя.

9 березня – 8 місячний день. Сьогодні не рекомендується стригти волосся, інакше ви можете викликати проблеми на бізнес.

10 березня – 9 місячний день. Абсолютно невідповідний день для вкорочення волосся, що приваблює негативну енергетику.

11 березня – 10 місячний день. Місячний календар для стрижки вказує, що можна трохи вкоротити чубок або кінчики волосся.

12 березня – 11 місячний день. Відмовтеся від ідеї вкоротити волосся, тому що день чреватий поганим самопочуттям.

13 березня – 12 місячний день. Це день, коли потрібно стригти волосся, щоб зміцнити та оздоровити ослаблену шевелюру.

14 березня – 13 місячний день. Сприятливий день для вкорочення волосся, ви будете задоволені результатом та отримаєте заряд позитиву.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

15 березня – 14 місячний день. Гарний період, щоб змінити свій зовнішній вигляд, постригти волосся і зробити нову зачіску.

16 березня – 15 місячний день. Стрижка сьогоднішнього дня може вас засмутити і зіпсувати настрій.

17 березня – 16 місячний день. Обрізаючи волосся цього дня, ви зменшуєте свої шанси на досягнення успіху.

18 березня – 17 місячний день. Невідповідний день для вкорочення волосся, стрижка викличе розбіжності у сім'ї.

19 березня – 18 місячний день. Нейтральний період для зміни довжини волосся, зміна зачіски вам не зашкодить.

20 березня – 19 місячний день. Сьогодні не варто стригтися коротко, а ось освіжити кінчики локонів буде корисно.

21 березня – 20 місячний день. Не стрижіться цього дня, зміна зачіски може спровокувати хворобу.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

22 березня – 21 місячний день. Ваша зачіска приверне увагу протилежної статі та зміцнить партнерські зв'язки.

23 березня – 21 місячний день. Сприятливий день для зміни іміджу – ви зможете покращити стосунки із близькими.

24 березня – 22 місячний день. Сьогодні не потрібно надто вкорочувати волосся, інакше ви вкоротите свій успіх.

25 березня – 23 місячний день. Абсолютно невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, що призводить до неприємностей.

26 березня – 24 місячний день. Сьогодні не потрібно стригти волосся, краще займіться його оздоровленням.

27 березня – 25 місячний день. Після сьогоднішніх маніпуляцій та стрижки волосся буде неслухняним.

28 березня – 26 місячний день. Сьогодні не найкращий день для стрижки, ви ризикуєте зіпсувати здоров'я свого волосся.

Коли стригти волосся / Фото: pinterest
Коли стригти волосся / Фото: pinterest

29 березня – 27 місячний день. Гарний час, коли стригти волосся за місячним календарем рекомендується для повної зміни вашого іміджу.

30 березня – 28 місячний день. Невдалий день для вкорочування волосся, ви ризикуєте разом із локонами вкоротити і свою удачу.

31 березня – 29 місячний день. Після стрижки волосся буде відростати дуже швидко, тож незабаром вам знову доведеться стригтися.

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Ольга Козачок
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