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16 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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16 березня, 07:25
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Єврейське свято Пурим – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 16 березня.
16 березня: яке сьогодні свято
16 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 16 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 16 березня

  • Пурім – єврейське свято, встановлене на згадку про порятунок євреїв, що жили на території Стародавньої Персії, від винищення Аманом-амаликитянином. Святкується у 14-й день адара й у 2022 році випадає на період з вечора 16 березня до вечора 17 березня.

Іменинники 16 березня

День ангела сьогодні відзначають: Марфа, Михайло, Севастьян.

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Яке сьогодні церковне свято

16 березня у православній церкві вшановується пам'ять Мучеників Євтропія, Клеоніка та Василиска, преподобної Піами, діви, святих Зінона та Зоїла.

Народне свято

У народі 16 березня відзначався Євтропієв день. За спостереженнями людей, цього дня ведмідь прокидався від зимової сплячки та вилазив із барлоги. На Євтропія сонце розтоплює сніг. А щоб процес пішов швидше, селяни хрест-навхрест обходили свої поля та просили у сонця тепла і вологи для землі.

Прикмети на 16 березня

  • не можна виносити сміття надвір після заходу сонця;
  • після заходу сонця не можна позичати хліб і гроші;
  • якщо до цього часу прилетіли птахи – бути теплу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 16 березня

  • 1831 – у Парижі вийшов роман Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері".
  • 1917 – під час Лютневої революції князь Михайло Олександрович зрікся на користь Тимчасового уряду.
  • 2006 – Генасамблея ООН проголосувала за створення Ради із прав людини.
  • 2014 – відбувся незаконний референдум у Криму.

Хто народився 16 березня

  • 1787 – Георг Симон Ом, німецький фізик, який відкрив закон, названий його ім'ям; також на його честь названо одиницю електричного опору.
  • 1846 – Адріан Прахов, український археолог, історик мистецтв.
  • 1935 – Сергій Юрський, радянський і російський актор театру та кіно.
  • 1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, американський винахідник магнітно-резонансної томографії.
  • 1941 – Бернардо Бертолуччі, італійський кінорежисер, драматург, поет.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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