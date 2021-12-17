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17 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
17 грудня, 07:25
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Варварин день, День працівників Державної виконавчої служби України – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 грудня.
17 грудня: яке сьогодні свято
17 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 17 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 17 грудня

  • День працівників Державної виконавчої служби України – професійне свято працівників виконавчої служби Міністерства юстиції України було встановлено 2009 року.
  • Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості (International Day to End Violence Against Sex Workers) – проводиться, починаючи з 2003 року за ініціативи міжнародної організації Sex Workers' Rights Advocacy Network з метою звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю та насильством, яких зазнають працівники сфери сексуальних послуг;

Іменинники 17 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Уляна.

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Яке сьогодні церковне свято

17 грудня в православній церкві вшановується пам'ять великомучениці Варвари і мучениці Юліанії, преподобного Іоана Дамаскина, преподобного Іоана, єпископа Полівотського.

Народне свято

У народі 17 грудня відзначався Варварин день, який здавна називали бабиним святом, а саму Варвару вважали жіночою заступницею, особливо вагітних та породіль. Жінки у своїх молитвах просили Варвару про здоров'я для себе та дітей, про щасливе заміжжя і щастя, про легкі пологи, а також про те, щоб уникнути раптової смерті без покаяння. Зазвичай до цього дня вже встановлювалися сильні морози, а льодові дороги ставали міцнішими.

Прикмети на 17 грудня

  • морози на Варюху – бережи ніс та вуха;
  • якщо на Варвару небо зоряне – це до холоду, а тьмяне – до тепла;
  • Варвара ночі вкрала, дні приточала;
  • на Варвару не можна виходити з дому без потреби;
  • на Варвару не можна прати, білити та займатися брудною домашньою роботою;
  • як на Варвару вкрадеш і не попадешся – весь рік крастимеш і не попадатимешся.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 грудня

  • 1897 – на Харківському паровозобудівному заводі збудовано перший український паровоз.
  • 1926 – пройшов перший всесоюзний перепис населення.
  • 1942 – під час Другої світової війни фашисти знищили гетто у Барановичах.
  • 1962 – перший виступ Beatles на телебаченні із піснею Love Me Do.
  • 1986 – у Кембриджському госпіталі вперше проведено одночасне пересадження серця, печінки і легень.

Хто народився 17 грудня

  • 1866 – Євген Буковецький, український живописець.
  • 1928 – Леонід Броньовий, радянський актор театру і кіно.
  • 1949 – Пол Роджерс, британський співак, музикант, автор пісень.
  • 1975 – Мілла Йовович, американська актриса.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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