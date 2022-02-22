22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День кішки – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 лютого.

22 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 лютого

Міжнародний день підтримки жертв злочинів – проходить у багатьох країнах на честь прийняття в 1990 році урядом Англії "Хартії жертв злочинів" з метою звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій.

– проходить у багатьох країнах на честь прийняття в 1990 році урядом Англії "Хартії жертв злочинів" з метою звернути увагу на проблеми людей, які постраждали від кримінальних дій. День кішки – в Японії щорічно проводиться неофіційне свято, присвячене домашнім улюбленцям.

Іменинники 22 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Панкратій, Петро, Тихін.

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Яке сьогодні церковне свято

22 лютого в православній церкві вшановується пам'ять мученика Никифора з Антіохії Сирійської, преподобного Панкратія, ієромонаха, затворника Києво-Печерського, в Далеких печерах, преподобних Никифора та Геннадія Важозерських, священномучеників Маркелла, єпископаєпи, епископа. Знайдення мощей святителя Інокентія, єпископа Іркутського.

Народне свято

У народі 22 лютого відзначали день Панкратія. Наприкінці зими люди перевіряли господарство, лагодили інвентар, готувалися до весняних робіт. Також у день Панкратія дивилися на погоду, намагаючись визначити, наскільки зима починає слабшати та повертати на весну.

Прикмети на 22 лютого

на Панкратія ніч темна – тікає геть зима;

чим холодніший останній лютневий тиждень, тим теплішим буде березень;

мороз на Панкратія – останній у сезоні;

цього дня не можна завдавати нікому зло і навіть вбивати домашніх комах.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 22 лютого

1946 – американський мікробіолог Зельман Ваксман відкрив антибіотик стрептоміцин.

1966 – у СРСР запущено супутник "Космос-110" із собаками Вітерцем і Вугликом на борту.

1990 – англійський уряд опублікував "Хартію жертв злочинів".

2000 – в Україні скасовано положення про страту.

2014 – Верховна Рада усунула 4-го президента України Віктора Януковича та призначила позачергові вибори.

Хто народився 22 лютого

1732 – Джордж Вашингтон, американський військовий та державний діяч, перший президент США.

1788 – Артур Шопенгауер, німецький філософ, один із перших представників школи ірраціоналізму.

1806 – Лев Боровиковський, український поет, байкар, реформатор системи віршування.

1817 – Нільс Гаде, органіст, скрипаль, найвидатніший датський композитор ХІХ століття.

1819 – Джеймс Рассел Лоуелл, американський поет, есеїст, педагог.

1857 – Генріх Герц, німецький фізик, один із основоположників електродинаміки.

1918 – Роберт Вадлов, американець, найвища людина в історії, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, яка досягла росту 272 см.

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