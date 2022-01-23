23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 23 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 23 січня
- День почерку або День ручного письма (National Handwriting Day) – щорічно проводиться у світі 23 січня, у день народження американського державного діяча Джона Хенкока, який першим поставив підпис під Декларацією Незалежності.
- Всесвітній день пирога (Pie Day) – неофіційне, але дуже смачне кулінарне свято, присвячене цьому виду випічки, спочатку з'явилося в Америці, але незабаром завоювало визнання у гурманів в усьому світі.
Іменинники 23 січня
День ангела сьогодні відзначають: Анатолій, Антип, Григорій, Зіновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.
Яке сьогодні церковне свято
23 січня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Григорія Ніського, єпископа Ніського, преподобного Дометіана, єпископа Мелітинського, святителя Феофана, Затворника Вишенського, преподобного Маркіана Константинопольського, пресвітера, преподобного Павла Комельського Обнорського, преподобного Макосія.
Далі по темі
Народне свято
У народі 23 січня вшановувався Григорій, якого також називали літовказівником, бо за погодою цього дня судили про те, яким буде літо – дощовим чи посушливим.
Прикмети на 23 січня
- на Григорія не можна викидати сміття і виносити золу, щоби не винести удачу з дому;
- якщо на стогах лежить іній, літо буде сирим та холодним;
- південний вітер на Григорія – до грозового літа;
- Григор'єв день довгим інеєм рясен – влітку молоде жито зацвіте під дощ.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 січня
- 1793 – другий поділ Речі Посполитої між Російською імперією та Пруссією.
- 1895 – вперше на берег Антарктиди зійшли люди – капітан та пасажир норвезького судна "Антарктик".
- 1960 – Жак Пікар та Дон Волш на батискафі "Трієст" опустилися на дно Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10916 м.
Хто народився 23 січня
- 1783 – Стендаль, французький письменник, основоположник психологічного роману.
- 1832 – Едуар Мане, французький художник імпресіоніст.
- 1891 – Павло Тичина, український радянський поет, перекладач, громадський і державний діяч.
- 1974 – Тіффані Тіссен, американська актриса кіно і телебачення, продюсер та режисер.
Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.