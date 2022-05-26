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26 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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26 травня, 06:05
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Всесвітній день Лінді-хоп – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 26 травня.
26 травня: яке сьогодні свято
26 травня: яке сьогодні свято

Яке народне і православне свято в українців 26 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 26 травня

  • Всесвітній день Лінді-хоп – свято, присвячене популярному афроамериканському танцю, яке з'явилося у Нью-Йорку у 20-30-х роках минулого століття.

Іменинники 26 травня

День ангела відзначають: Олександр, Василь, Георгій, Глікерія, Єгор, Юхим, Ірина, Макар, Сергій, Тарас, Юрій.

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Яке сьогодні церковне свято

Мучениця Глікерія
Мучениця Глікерія / Фото: Pinterest

26 травня у православній церкві вшановується пам'ять мучениці Глікерії, діви, і з нею Лаодикія, сторожа тюремного, мученика Олександра Римського, святого Павсіакія, єпископа Сінадського, святого Георгія, сповідника, з дружиною Іриною та дітьми, преподобного Євфимія Іверського. Перенесення мощів преподобномученика Макарія.

Католики 26 травня 2022 року відзначають Вознесіння, що завершує спасіння Христа після смерті та відродження, яке відбулося на Олійній горі поблизу Віфанії. Свято припадає на сороковий день після Великодня.

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Народне свято

У народі 26 травня вшановувалась Лукер'я Комарниця. Вважалося, що на Лукер'ю з'являються комарі, яких приніс теплий вітер.

Прикмети на 26 травня

  • багато комарів на Лукер'ю – до багатого врожаю ягід;
  • з'явилося багато мошок – добре вродяться гриби;
  • починаючи з Лукер'ї і до дня літнього сонцестояння не можна вбивати комарів, бо з одного вбитого з'явиться дюжина нових.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 26 травня

  • 1648 – пройшла битва з поляками під Корсунем під проводом Богдана Хмельницького.
  • 1924 – розпочалися регулярні польоти пасажирських літаків в Україні.
  • 1938 – розпочато будівництво першого автозаводу "Фольксваген".

Хто народився 26 травня

  • 1907 – Джон Вейн, американський кіноактор, король вестерну.
  • 1926 – Майлз Дейвіс, американський джазмен.
  • 1947 – Олександр Павловський, український кінорежисер.
  • 1964 – Ленні Кравіц, американський рок-музикант.

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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