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28 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
28 грудня, 07:25
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Міжнародний день кіно – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 28 грудня.
28 грудня: яке сьогодні свято
28 грудня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 28 грудня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 28 грудня

  • Міжнародний день кіно – професійне свято кінематографістів у всьому світі, встановлене на честь першого сеансу синематографа братів Люм'єр, що відбувся у 1895 році в Парижі.

Іменинники 28 грудня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Василь, Іларіон, Павло, Степан, Сусанна, Тріфон.

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Яке сьогодні церковне свято

Католицька церква відзначає День святих Невинних Немовлят Віфлеємських, убитих згідно з наказом царя Ірода, який дізнався про народження Христа і хотів таким чином позбутися його.

28 грудня у православній церкві вшановується пам'ять священномученика Єлевферія, матері його мучениці Анфії та мученика Корива, єпарха, преподобного Павла Латрійського, святителя Стефана, сповідника, архієпископа Сурозького, мученика Єлевферія, преподобного Парда, самітника. Собор Кримських святих.

Народне свято

У народі 28 грудня відзначали Трифонів день, а самого святого своїм покровителем вважали моряки. Вони молилися Трифону, виходячи в море, а також під час небезпеки. Люди спостерігали, що на Трифона були сильні морози. А щоб світловий день ставав ще світлішим та яскравішим, люди виносили на двір гаряче вугілля і висипали на сніг.

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Прикмети на 28 грудня

  • цього дня такі сильні морози, що птахи на льоту замерзають;
  • за погодою на Трифона судили про те, яким буде березень;
  • синиці пищать – до сильних холодів;
  • щоб відлякати нечисту силу, зранку потрібно посипати сніг у дворі жаром із печі;
  • щоб прогнати погані думки та безсоння, потрібно перед сном прочитати молитви.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 28 грудня

  • 1869 – в Америці запатентовано першу жувальну гумку.
  • 1895 – у паризькому салоні "Гранд-кафе" вперше відбувся публічний показ "Синематографа братів Люм'єр".
  • 1895 – німецький фізик Вільгельм Рентген уперше оголосив про відкриття рентгенівського проміння.
  • 1973 – у Парижі опубліковано роман Олександра Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ".
  • 1983 – в Україні організовано Шацький національний природний парк.

Хто народився 28 грудня

  • 1864 – Анрі де Реньє, французький поет і письменник.
  • 1866 – Данило Заболотний, український і російський бактеріолог, президент Всеукраїнської академії наук.
  • 1922 – Стен Лі, американський письменник, сценарист, актор, творець коміксів.
  • 1934 – Мегі Сміт, англійська актриса.
  • 1956 – Найджел Кеннеді, британський музикант, скрипаль-віртуоз.
  • 1981 – Сієнна Міллер, британо-американська актриса, дизайнер, фотомодель.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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