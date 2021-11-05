5 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі – які ще значні дати та важливі події в історії України та світу відзначаються 5 листопада.

5 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 5 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 5 листопада

Всесвітній день розповсюдження інформації про проблему цунамі (World Tsunami Awareness Day) проводиться під егідою ООН з 2015 року за ініціативою Японії, яка має великий досвід запобігання наслідкам цунамі та їх ліквідації. Заходи дня націлені на підвищення поінформованості людей про небезпеку цього стихійного лиха та запобігання можливим наслідкам від цунамі.

День Пуно (Puno Day) у Перу – свято, присвячене заснуванню давньої імперії інків, щорічно на початку листопада проводиться на березі озера Тітікака.

Іменинники 5 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Володимир, Єфросинія, Омелян, Іван, Ігнатій, Максим, Микола, Петро, Яків.

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Яке сьогодні церковне свято

5 листопада у православній церкві вшановується пам'ять апостола Якова, брата Господнього за плоттю, святителя Ігнатія, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 5 листопада почитали Якова. Святого апостола вважали покровителем всякої чоловічої роботи. Цього дня чоловіки ладнали гужі, перевіряли справність кінської збруї, заготовляли дрова та робили іншу роботу по дому. А ще проводили ритуал задобрювання землі: кришили пиріг зі свята Казанської ікони, розкидали по полю та підгодовували птахів. Люди вірили, якщо все встигнуть зробити вчасно – і вдома, і в сім'ї все буде гаразд.

Прикмети на 5 листопада

якщо на Якова сніг не розтанув, то зима не буде суворою, а літо принесе врожай;

пішла дрібна крупа на Якова – зиму чекати за два тижні;

на Якова снігу надує – хліба прибуде;

на Якова ні за кого не можна поручатися.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 5 листопада

1935 – з'явилася настільна гра "Монополія".

1935 – у Києві розпочався регулярний тролейбусний рух.

У різні роки в Києві відкривалися станції метро: 1963 – "Політехнічний інститут" і Завод "Більшовик" ("Шулявська"), 1965 – "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця" та електродепо "Дарниця", 1971 – "Святошин", "Нивки", "Жовтнева" ("Берестейська").

Хто народився 5 листопада

1911 – Мері Осборн, американська кіноактриса.

1913 – Вів'єн Лі, англійська актриса театру та кіно.

1913 – Володимир Ліфшиц, радянський поет, драматург, дитячий письменник.

1934 – Кіра Муратова, радянська та українська кіноактриса, режисер, сценарист.

1938 – Джо Дассен, французький співак, композитор, музикант.

1952 – Олег Блохін, радянський і український футболіст, тренер.

1959 – Браян Адамс, канадський рок-музикант, гітарист, автор і виконавець пісень.

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