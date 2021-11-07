7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День працівника соціальної сфери України – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 листопада.

7 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 7 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 7 листопада

День працівника соціальної сфери України – щорічно, починаючи з 1999 року, у першу неділю листопада відзначається професійне свято фахівців з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати, безпеки праці, трудових стосунків.

Іменинники 7 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Валерій, Матрона.

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Яке сьогодні церковне свято

7 листопада в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Маркіана і Мартирія, преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах, мученика Анастасія, праведного Тавифи.

Народне свято

У народі 7 листопада вшановувався Мартирій. Також день, приурочений до поминання, називався Дідівські плачі. Вважалося, що сама природа плаче дощем чи снігом. Жінки плакалися про свої біди та гріхи, щоб із чистою душею зустріти зиму. Належало згадати і пожаліти всіх бідних і скривджених людей. Також у цей день було прийнято поминати померлих, молитися за упокій їхніх душ, ходити на цвинтар, прибирати могилки.

Прикмети на 7 листопада

виє вітер – до зміни погоди;

ранковий туман – до швидкої відлиги;

у поминальні дні не можна погано говорити про покійних;

не можна веселитися і співати пісні, щоб не образити душі покійних близьких;

у жодному разі цього дня не можна відмовляти у милостині.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 7 листопада

1788 – козаки на чолі з Антоном Головатим здобули османську фортецю Очаків.

1909 – у Львові створено Українську студентську спілку.

1917 – у Росії відбулася Жовтнева революція.

1928 – у Харкові відкрито Держпром – перший український та європейський хмарочос.

1951 – у Києві почав працювати перший український телецентр.

Хто народився 7 листопада

1857 – Дмитро Багалій, український радянський історик, ректор Харківського університету.

1867 – Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик та хімік.

1888 – Нестор Махно, український керівник селянського повстанського руху.

1901 – Ріна Зелена, радянська актриса театру та кіно, артистка естради.

1936 – Микола Вінграновський, український письменник, кінематографіст.

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