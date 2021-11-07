Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Шева - в Дженоа! 💉 Депутати - антивакцинатори Маско, хто ти? Маско, хто ти? 🎡 Перестановки у Кабміні

Створюємо затишок

Чистимо пальто

Зберігаємо прикраси

Як садити ліщину

Догляд за тваринами

Подорож на авто
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

7 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
7 листопада, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День працівника соціальної сфери України – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 листопада.
7 листопада: яке сьогодні свято
7 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне та православне свято в українців 7 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 7 листопада

  • День працівника соціальної сфери України – щорічно, починаючи з 1999 року, у першу неділю листопада відзначається професійне свято фахівців з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати, безпеки праці, трудових стосунків.

Іменинники 7 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Опанас, Валерій, Матрона.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

7 листопада в православній церкві вшановується пам'ять мучеників Маркіана і Мартирія, преподобних Мартирія, диякона, і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, в Дальніх печерах, мученика Анастасія, праведного Тавифи.

Народне свято

У народі 7 листопада вшановувався Мартирій. Також день, приурочений до поминання, називався Дідівські плачі. Вважалося, що сама природа плаче дощем чи снігом. Жінки плакалися про свої біди та гріхи, щоб із чистою душею зустріти зиму. Належало згадати і пожаліти всіх бідних і скривджених людей. Також у цей день було прийнято поминати померлих, молитися за упокій їхніх душ, ходити на цвинтар, прибирати могилки.

Прикмети на 7 листопада

  • виє вітер – до зміни погоди;
  • ранковий туман – до швидкої відлиги;
  • у поминальні дні не можна погано говорити про покійних;
  • не можна веселитися і співати пісні, щоб не образити душі покійних близьких;
  • у жодному разі цього дня не можна відмовляти у милостині.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 7 листопада

  • 1788 – козаки на чолі з Антоном Головатим здобули османську фортецю Очаків.
  • 1909 – у Львові створено Українську студентську спілку.
  • 1917 – у Росії відбулася Жовтнева революція.
  • 1928 – у Харкові відкрито Держпром – перший український та європейський хмарочос.
  • 1951 – у Києві почав працювати перший український телецентр.

Хто народився 7 листопада

  • 1857 – Дмитро Багалій, український радянський історик, ректор Харківського університету.
  • 1867 – Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик та хімік.
  • 1888 – Нестор Махно, український керівник селянського повстанського руху.
  • 1901 – Ріна Зелена, радянська актриса театру та кіно, артистка естради.
  • 1936 – Микола Вінграновський, український письменник, кінематографіст.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
1 - 7 листопада
Як Місяць впливає на наше життя
Сприятливі та небезпечні дні у листопаді
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти