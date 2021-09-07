7 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба, День військової розвідки в Україні – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 7 вересня

7 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 7 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? До того ж, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 7 вересня

Всесвітній день знищення військової іграшки – проводиться з ініціативи Всесвітньої Асоціації допомоги сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, під час якого дітям пропонується військові іграшки обміняти на нешкідливі.

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба (International Day of Clean Air for blue skies) – екологічна дата, встановлена ООН у 2019 році, присвячена проблемам забруднення навколишнього середовища.

День військової розвідки відзначається в Україні щорічно з 2007 року.

Іменинники 7 вересня

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День ангела сьогодні відзначають: Володимир, Іван, Мойсей.

Яке сьогодні церковне свято

7 вересня в православній церкві відзначається перенесення мощей апостола Варфоломія. Шанується пам'ять апостола від 70-х Тита, єпископа Критського, святителів Варсиса і Євлогія, єпископів Едеських, і Протогена, єпископа Карійського, сповідника, святителя Мини, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 7 вересня шанувався Тит Листопадник або Тит Грибник. Це був останній хороший день для заготівель солінь на зиму, а тому люди поспішали в ліс за грибами. А ще в цей період молотили зерно.

Прикмети на 7 вересня

святий Тит останній гриб ростить;

на день Тита на столі обов'язково мають бути страви з грибів;

якщо з обіду почався дощ – буде лити цілу добу;

якщо стовбури дерев потріскують – до сухої погоди;

вирушаючи до лісу за грибами, не можна шуміти, щоб не потривожити лісовика;

якщо в лісі багато грибів – це до довгих холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 вересня

1812 – Бородінський бій, найбільша битва Французько-російської війни 1812 року.

1892 – в Америці відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами.

1923 – створена Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерпол.

1945 – в Берліні відбувся парад Перемоги союзницьких військ країн антигітлерівської коаліції.

Хто народився 7 вересня

1914 – Ван Аллен, американський астрофізик, який відкрив радіаційні пояси Землі.

1973 – Шеннон Елізабет, американська кіноактриса, модель.

1987 – Еван Рейчел Вуд, американська актриса і співачка.

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