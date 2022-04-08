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8 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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8 квітня, 07:25
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Фестиваль квітів – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 8 квітня.
8 квітня: яке сьогодні свято
8 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 8 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 8 квітня

  • Міжнародний день ромів (International Roma (Gypsy) Day) – це національне свято було організоване на першому Всесвітньому циганському конгресі у 1971 році. А ще було створено Міжнародний союз ромів та прийнято національні символи: прапор та гімн.
  • Хана Мацурі – щорічно в Японії проводиться Фестиваль квітів, присвячений народженню Будди і за часом збігається з цвітінням сакури.

Іменинники 8 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Авраам, Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.

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Яке сьогодні церковне свято

8 квітня у православній церкві відзначається віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Собор Архангела Гавриїла. Вшановується пам'ять священномученика Іринея, єпископа Сирійського, мучеників Вафусія та Вєрка, пресвітерів, Арпіли, ченця, мирян Авіва, Агна, Реаса, Ігафракса, Іскоя, Сили, Сігіца, Соніріла, Суімвла, Ферма, Філа та мучениць Анни, Алли, Лариси, Моїко, Маміко, Уірко,Анімаїси (Анімаїди), Гаафи, цариці Готської, і Дукліди, преподобного Малха Сирійського, преподобного Василя Нового.

Народне свято

У народі 8 квітня шанувався Гавриїл Благовіст. У давнину була дивна прикмета, що все, що народиться цього дня, вийде потворним і негарним. До цього дня жінки намагалися закінчити прясти, бо після Гавриїла вже не можна було цього робити. Натомість розпочиналися активні роботи у полі та городі.

Прикмети на 8 квітня

  • на Гаврила нічого не вийде красиво;
  • після Гавриїла прясти не можна – робота не піде на користь;
  • якщо до цього дня зацвіла черемха – можна садити ранню картоплю;
  • яка погода на Гаврила, такою буде і на Сергія Капустника, 8 жовтня.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 8 квітня

  • 1820 – на грецькому острові Мілос було знайдено статую Венери.
  • 1847 – у Києві заарештовано поета Тараса Шевченка та історика Миколу Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодіївського братства.
  • 1911 – голландець Хейке Камерлінг-Оннес відкрив явище надпровідності.
  • 1971 – у Лондоні відбувся перший Всесвітній конгрес циган.

Хто народився 8 квітня

  • 1935 – Микола Рашеєв, радянський та український кінорежисер, сценарист, актор.
  • 1963 – Джуліан Леннон, англійський рок-музикант, син Джона Леннона.
  • 1966 – Олександр Ярмола, український музикант, засновник та лідер гурту "Гайдамаки".
  • 1979 – В'ячеслав Узєлков, український боксер-професіонал.

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