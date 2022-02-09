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9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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9 лютого, 07:25
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Міжнародний день стоматолога та День піци – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 лютого.
9 лютого: яке сьогодні свято
9 лютого: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 9 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 2 лютого

  • Міжнародний день стоматолога (International Day of dentist) – неофіційне свято зубних лікарів щорічно проводиться 9 лютого приблизно у день вшанування католицької святої Аполлонії та святителя Іоанна Златоуста, яких вважали рятівниками від зубного та іншого болю.
  • Міжнародний день піци – відзначають поціновувачі та шанувальники італійської національної страви у всьому світі – піци.

Іменинники 9 лютого

День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Іван, Петро.

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Яке сьогодні церковне свято

9 лютого у православній церкві згадується перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста, константинопольського архієпископа та богослова, якого називали одним із трьох Вселенських святителів та вчителів.

Народне свято

У народі 9 лютого вшановувався день Златоуста. У своїх молитвах люди просили святого Іоанна дати їм освіту і розум, допомогти в усвідомленні духовної грамоти і наставити на шлях істинний у періоди відчаю. А ще цього дня промовляли особливе замовляння від зубного болю. Також на Златоуста з особливою увагою ставилися до домівки. Цього дня важливо було затопити піч так, щоби одразу розгорілися усі поліна.

Прикмети на 9 лютого

  • якщо у день Золотоуста хмари йдуть проти вітру – бути снігу;
  • пітніють шибки цього дня – до швидкого потепління;
  • верхівки кучугур зверху закруглилися – буде гарний урожай;
  • якщо всі дрова спалахнули у печі – в домі буде мир і достаток;
  • спіткнутися, обпектися або порізатися – погана прикмета;
  • також у день Золотоуста небажано дарувати та приймати подарунки.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 лютого

  • 1896 – у Санкт-Петербурзі пройшов перший чемпіонат світу з фігурного катання.
  • 1900 – американський тенісист Дуайт Філлі Девіс заснував названий на честь нього Кубок Девіса.
  • 1918 – укладено договір між УНР та Центральними державами.

Хто народився 9 лютого

  • 1441 – Алішер Навої, східний поет, філософ-суфіст.
  • 1826 – Костянтин Трутовський, український живописець та графік.
  • 1874 – Всеволод Мейєрхольд, російський та радянський театральний режисер та актор.
  • 1942 – Керол Кінг, американська співачка, піаністка, автор пісень.

Раніше ми публікували місячний календар на лютий 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
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9 лютого. Двайт Девіс. 122 роки тому майбутній військовий міністр США, а тоді – простий американський студент Гарвардського університету з компанією двох друзів заснував найбільший тенісний турнір…
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