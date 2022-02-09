9 лютого: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 9 лютого 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 2 лютого
- Міжнародний день стоматолога (International Day of dentist) – неофіційне свято зубних лікарів щорічно проводиться 9 лютого приблизно у день вшанування католицької святої Аполлонії та святителя Іоанна Златоуста, яких вважали рятівниками від зубного та іншого болю.
- Міжнародний день піци – відзначають поціновувачі та шанувальники італійської національної страви у всьому світі – піци.
Іменинники 9 лютого
День ангела сьогодні відзначають: Дмитро, Іван, Петро.
Яке сьогодні церковне свято
9 лютого у православній церкві згадується перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста, константинопольського архієпископа та богослова, якого називали одним із трьох Вселенських святителів та вчителів.
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Народне свято
У народі 9 лютого вшановувався день Златоуста. У своїх молитвах люди просили святого Іоанна дати їм освіту і розум, допомогти в усвідомленні духовної грамоти і наставити на шлях істинний у періоди відчаю. А ще цього дня промовляли особливе замовляння від зубного болю. Також на Златоуста з особливою увагою ставилися до домівки. Цього дня важливо було затопити піч так, щоби одразу розгорілися усі поліна.
Прикмети на 9 лютого
- якщо у день Золотоуста хмари йдуть проти вітру – бути снігу;
- пітніють шибки цього дня – до швидкого потепління;
- верхівки кучугур зверху закруглилися – буде гарний урожай;
- якщо всі дрова спалахнули у печі – в домі буде мир і достаток;
- спіткнутися, обпектися або порізатися – погана прикмета;
- також у день Золотоуста небажано дарувати та приймати подарунки.
Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 лютого
- 1896 – у Санкт-Петербурзі пройшов перший чемпіонат світу з фігурного катання.
- 1900 – американський тенісист Дуайт Філлі Девіс заснував названий на честь нього Кубок Девіса.
- 1918 – укладено договір між УНР та Центральними державами.
Хто народився 9 лютого
- 1441 – Алішер Навої, східний поет, філософ-суфіст.
- 1826 – Костянтин Трутовський, український живописець та графік.
- 1874 – Всеволод Мейєрхольд, російський та радянський театральний режисер та актор.
- 1942 – Керол Кінг, американська співачка, піаністка, автор пісень.
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