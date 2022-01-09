Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Колядки-антиковідки

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 січня, 07:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міжнародний день хореографа, Хрещення Господнє у католиків – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 січня
9 січня: яке сьогодні свято
9 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 9 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державних свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 січня

  • Міжнародний день хореографа – творче свято любителів, професіоналів та шанувальників мистецтва створення, постановки та виконання балету і танцю.

Іменинники 9 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антоніна, Степан, Тихон, Федір.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

На 9 січня 2022 року припадає Хрещення Господнє у західних християн – свято, яке присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем і відзначається у першу неділю після Богоявлення, завершуючи Різдвяний час.

9 січня у православній церкві вшановується день пам'яті першомученика і архідиякона Стефана, преподобного Феодора Написаного сповідника, святителя Феодора, архієпископа Константинопольського.

Народне свято

У народі 9 січня відзначався Степанів день. Святки були в розпалі, і в цей час люди активно ходили одне до одного в гості, колядували, бажали всім щедрого року й багатого врожаю, а дівчата традиційно ворожили. У цей день вшановували пастухів. А ще у Степанів день з особливою пошаною ставилися до коней і напували через срібло, щоб уберегти від нечистої сили та додати здоров'я.

Реклама

Народні прикмети 9 січня

  • прийшов Степан – час морозів;
  • іней на деревах – рік буде врожайним;
  • сніг у Степанів день – до негоди;
  • на Степана не можна ображати коней, навпаки, їм треба дать відпочити.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 січня

  • 1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.
  • 1799 – у Великій Британії вперше у світі запроваджено податок на прибуток.
  • 1951 – у Нью-Йорку офіційно відкрилася штаб-квартира ООН.

Хто народився 9 січня

  • 1890 Карел Чапек, чеський письменник, драматург, фантаст.
  • 1924 – Сергій Параджанов, радянський кінорежисер, сценарист, художник.
  • 1968 – Джой Лорен Адамс, американська актриса кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист.
  • 1970 – Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка, автор пісень, композитор.
  • 1982 – Кетрін, герцогиня Кембріджська, дружина принца Вільяма.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
9 січня. Стів Джобс. 15 років тому, в 2007 році, у Сан-Франциско (США) один із засновників і керівник компанії Apple представив публіці перший iPhone, що стало справжньою революцією…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
3 - 9 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти