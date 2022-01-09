9 січня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день хореографа, Хрещення Господнє у католиків – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 січня

9 січня: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 9 січня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державних свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 9 січня

Міжнародний день хореографа – творче свято любителів, професіоналів та шанувальників мистецтва створення, постановки та виконання балету і танцю.

Іменинники 9 січня

День ангела сьогодні відзначають: Антоніна, Степан, Тихон, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

На 9 січня 2022 року припадає Хрещення Господнє у західних християн – свято, яке присвячене Хрещенню Ісуса Христа в річці Йордан Іоанном Хрестителем і відзначається у першу неділю після Богоявлення, завершуючи Різдвяний час.

9 січня у православній церкві вшановується день пам'яті першомученика і архідиякона Стефана, преподобного Феодора Написаного сповідника, святителя Феодора, архієпископа Константинопольського.

Народне свято

У народі 9 січня відзначався Степанів день. Святки були в розпалі, і в цей час люди активно ходили одне до одного в гості, колядували, бажали всім щедрого року й багатого врожаю, а дівчата традиційно ворожили. У цей день вшановували пастухів. А ще у Степанів день з особливою пошаною ставилися до коней і напували через срібло, щоб уберегти від нечистої сили та додати здоров'я.

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Народні прикмети 9 січня

прийшов Степан – час морозів;

іней на деревах – рік буде врожайним;

сніг у Степанів день – до негоди;

на Степана не можна ображати коней, навпаки, їм треба дать відпочити.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 9 січня

1648 – Богдана Хмельницького обрано гетьманом Запорізької Січі.

1799 – у Великій Британії вперше у світі запроваджено податок на прибуток.

1951 – у Нью-Йорку офіційно відкрилася штаб-квартира ООН.

Хто народився 9 січня

1890 Карел Чапек, чеський письменник, драматург, фантаст.

1924 – Сергій Параджанов, радянський кінорежисер, сценарист, художник.

1968 – Джой Лорен Адамс, американська актриса кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист.

1970 – Лара Фабіан, бельгійсько-канадська співачка, автор пісень, композитор.

1982 – Кетрін, герцогиня Кембріджська, дружина принца Вільяма.

Раніше ми публікували місячний календар на січень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.