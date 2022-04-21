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21 квітня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

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21 квітня, 07:25
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Чистий четвер – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 21 квітня.
21 квітня: яке сьогодні свято
21 квітня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 21 квітня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 21 квітня

  • Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності (World Creativity and Innovation Day) – організований під егідою ООН у 2002 році та приурочений до Дня Матері-Землі (22 квітня) і дня народження вченого, мислителя та винахідника Леонардо да Вінчі (15 квітня). У 2022 році свято відзначає 20-річчя.

Іменинники 21 квітня

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Марія, Родіон, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

21 квітня у православній церкві настає Великий Чистий четвер. Згадка Таємної вечері. Вшановується пам'ять

апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними, преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мученика Павсилипа, святителя Келестина, Папи Римського, святителя Нифонта, єпископа Новгородського.

Народне свято

У народі 21 квітня відзначався День Родіона. Вважалося, що цього дня сонце зустрічається з місяцем після довгої розлуки, вони починають розповідати одне одному новини чи навіть сваритися. Люди вірили, що в Чистий четвер вода набуває особливої сили, а тому було важливо викупатися цього дня до світанку. Також день присвячували прибиранню, пранню, підготовці до Великодня.

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Прикмети на 21 квітня:

  • якщо на Родіона день сонячний, то й усе літо буде добрим;
  • туман і похмурий день приведуть погане літо;
  • чим глибше орати – тим більше хліба жувати;
  • у жодному разі не можна залишати немитий посуд та замочену білизну з Чистого четверга на Страсну п'ятницю;
  • у Чистий четвер не можна позичати гроші.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 квітня

  • 1920 – підписано спільну та торговельно-економічну конвенцію між Польщею та УНР.
  • 1979 – відкрився Київський державний академічний театр драми та комедії на Лівому березі.
  • 2019 – у другому турі виборів президента України переміг Володимир Зеленський.

Хто народився 21 квітня

  • 1910 – Юрій Лисенко, український кінорежисер.
  • 1926 – Єлизавета II, королева Великої Британії.
  • 1935 – Олександр Муратов, український режисер та сценарист.
  • 1947 – Іггі Поп, американський музикант, співак, композитор.

Раніше ми публікували місячний календар на квітень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на квітень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

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