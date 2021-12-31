Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Астрологічний прогноз на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 1 січня 2022 року. Новий рік благополучно зустрінутий, настає сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.

Гороскоп на 1 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Незважаючи на пізнє вставання у перший день року, все одно не стримуйте пориви своєї дотепності та життєрадісності. Раз на рік можна дозволити собі пустувати у своє задоволення.

Гороскоп на 1 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Запасіться терпінням і розсолом, швидше за все, вам все це стане в нагоді з самого ранку. Намагайтеся на честь свята не наговорити зайвого тим, хто насмілив вас розбудити зрання.

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Гороскоп на 1 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Якщо у перший день року вам потрібно буде зробити вибір, можете не переживати – ви не помилитеся. Тільки не дозволяйте нікому впливати на свою думку, ви самі здатні роздавати поради.

Гороскоп на 1 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Чим простіше рішення питань, тим краще для вас та оточуючих. Цього дня ви можете дозволити собі нікуди не поспішати. Просто посидіть на дивані з пультом – ви заслужили на розслаблення та відпочинок.

Гороскоп на 1 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цей святковий день чудово підходить для відновлення давно втрачених зв'язків. Велика ймовірність зустріти дуже старих знайомих. Зателефонуйте всім, привітайте з Новим роком, дізнайтеся багато новин.

Гороскоп на 1 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваші почуття перебувають у піднесеному і навіть схвильованому стані. Але, незважаючи на бурхливу святкову ніч напередодні, весь день буде надзвичайно продуктивним, начебто у вас сидить батарейка.

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не розкидайтеся тим, що маєте, воно явно вам знадобиться у майбутньому. Це можуть бути і матеріальні блага, і креативні ідеї. Крім того, зараз не потрібно розпочинати нові справи – ще рано, трохи зачекайте.

Гороскоп на 1 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Часу на міркування та спогади у вас не буде. Відпочинок-відпочинком, але на вас чекають великі справи. Мобілізуйте всі зусилля та беріться за роботу. Перший день року обов'язково буде вдалим.

Гороскоп на 1 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути напруженим у емоційному сенсі. Мабуть, ніч пройшла надто бурхливо, і душа вимагає продовження бенкету. Про всяк випадок запасіться валеріаною – чи то собі, чи то оточуючим.

Гороскоп на 1 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Напрочуд ви відчуєте приплив енергії, так що витратьте її правильно. Не сидіть склавши руки, мало коли випаде такий день іще раз. Загалом рік починається сприятливо і на піднесенні сил.

Гороскоп на 1 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Для того, щоб потім не пошкодувати про втрачені можливості – будьте в курсі всіх подій. Не йдіть далеко від телефону і перевіряйте пошту. Окрім вітань ви отримаєте важливу інформацію.

Гороскоп на 1 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Проведіть увесь цей святковий день у владі почуттів, хай вони будуть приємними. І постарайтеся не думати більше ні про що інше. Тоді все складеться дуже вдало для вас із початку року.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.