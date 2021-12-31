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Гороскоп на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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31 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 1 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 1 січня 2022 року. Новий рік благополучно зустрінутий, настає сприятливий і очищаючий день, коли людина перебуває в гармонії із собою та навколишнім світом.

Гороскоп на 1 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Незважаючи на пізнє вставання у перший день року, все одно не стримуйте пориви своєї дотепності та життєрадісності. Раз на рік можна дозволити собі пустувати у своє задоволення.

Гороскоп на 1 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Запасіться терпінням і розсолом, швидше за все, вам все це стане в нагоді з самого ранку. Намагайтеся на честь свята не наговорити зайвого тим, хто насмілив вас розбудити зрання.

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Гороскоп на 1 січня для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Якщо у перший день року вам потрібно буде зробити вибір, можете не переживати – ви не помилитеся. Тільки не дозволяйте нікому впливати на свою думку, ви самі здатні роздавати поради.

Гороскоп на 1 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Чим простіше рішення питань, тим краще для вас та оточуючих. Цього дня ви можете дозволити собі нікуди не поспішати. Просто посидіть на дивані з пультом – ви заслужили на розслаблення та відпочинок.

Гороскоп на 1 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цей святковий день чудово підходить для відновлення давно втрачених зв'язків. Велика ймовірність зустріти дуже старих знайомих. Зателефонуйте всім, привітайте з Новим роком, дізнайтеся багато новин.

Гороскоп на 1 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Ваші почуття перебувають у піднесеному і навіть схвильованому стані. Але, незважаючи на бурхливу святкову ніч напередодні, весь день буде надзвичайно продуктивним, начебто у вас сидить батарейка.

Гороскоп на 1 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Не розкидайтеся тим, що маєте, воно явно вам знадобиться у майбутньому. Це можуть бути і матеріальні блага, і креативні ідеї. Крім того, зараз не потрібно розпочинати нові справи – ще рано, трохи зачекайте.

Гороскоп на 1 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Часу на міркування та спогади у вас не буде. Відпочинок-відпочинком, але на вас чекають великі справи. Мобілізуйте всі зусилля та беріться за роботу. Перший день року обов'язково буде вдалим.

Гороскоп на 1 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

День обіцяє бути напруженим у емоційному сенсі. Мабуть, ніч пройшла надто бурхливо, і душа вимагає продовження бенкету. Про всяк випадок запасіться валеріаною – чи то собі, чи то оточуючим.

Гороскоп на 1 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Напрочуд ви відчуєте приплив енергії, так що витратьте її правильно. Не сидіть склавши руки, мало коли випаде такий день іще раз. Загалом рік починається сприятливо і на піднесенні сил.

Гороскоп на 1 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Для того, щоб потім не пошкодувати про втрачені можливості – будьте в курсі всіх подій. Не йдіть далеко від телефону і перевіряйте пошту. Окрім вітань ви отримаєте важливу інформацію.

Гороскоп на 1 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Проведіть увесь цей святковий день у владі почуттів, хай вони будуть приємними. І постарайтеся не думати більше ні про що інше. Тоді все складеться дуже вдало для вас із початку року.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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