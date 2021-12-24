Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👩 "Воєннік" для жінок 🍾 Підсумки року 2021 🚷 Справа Порошенка 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Handmade сніжинки

Ворожимо на Андрія

Декор з мандарин

Ялинкові прикраси

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 2022 рік для знака Скорпіон

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
24 грудня, 12:26
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Загальний прогноз для знака зодіаку Скорпіон на 2022 рік
Скорпіон
Скорпіон / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік 2022 приходить до нас під знаком Чорного Водяного Тигра. Що принесе цей східний символ року у життя Скорпіонів? Які приємні моменти, радості чи проблеми підстерігають представників цього знака протягом усього 2022 року? Що прогнозують зірки в основних сферах життя – коханні, кар'єрі, фінансах, відпочинку, здоров'ї? Читайте детальний гороскоп на 2022 рік для знака зодіаку Скорпіон .

Гороскоп на 2022 рік для знака Скорпіон: робота і кар'єра

Якщо Скорпіони займаються розвитком власної справи , а не працюють на когось, то настав ваш рік. До речі, зверніть увагу на можливість довгострокового співробітництва з іноземними партнерами. Якщо вам надійде цікава пропозиція, можливо, варто звернути на неї увагу заради багатообіцяючих перспектив? Але лінь Тигр вам не пробачить.

Реклама

Гороскоп на 2022 рік для знака Скорпіон: гроші та фінанси

Фінансування власних проектів у Скорпіонів не пройде даремно – вже у 2022 році ви можете розраховувати на стабільні дивіденди із вкладених раніше коштів. За аналогією займіться довгостроковими проектами і наступного року, і тоді ви знову будете у виграші – а прозорливий Тигр про це подбає. Найчастіше проявляйте щедрість душі та не скупіться на подарунки близьким.

Гороскоп на 2022 рік для знака Скорпіон: любов і стосунки

Скорпіони, чуттєва сфера вашого життя не повинна уникати вашої уваги через кар'єру та бізнес, які й так забирають усі сили та настрій. Шукайте баланс між усіма напрямками, і тоді ви знайдете щастя . Тигр моментально відреагує на вашу холодність по відношенню до коханої людини, і ви будете покарані реакцією у відповідь з її боку.

Гороскоп на 2022 рік для знака Скорпіон: здоров'я і харчування

Зірки рекомендують не пускати на самоплив здоров'я і не відмахуватися від проблем, які здаються незначними. Ви і оком не встигнете моргнути, як нежить перетвориться на хроніку, а болі у спині заважатимуть жити. Краще вирішити проблему у її зародку. Не захоплюйтеся надмірно екзотикою у раціоні. Рідна каша куди корисніша для шлунка за дивовижні східні ласощі.

Реклама

Гороскоп на 2022 рік для знака Скорпіон: відпочинок і подорожі

За всією суєтою, роботою і буднями не пропустіть можливість гарного та якісного відпочинку. Якщо відчуваєте у собі ентузіазм, вирушайте в подорож за враженнями з усією сім'єю – це допоможе зміцнити почуття, що остигають. А якщо хочеться просто розслабитись, не відмовляйте собі і в такому задоволенні – організм знає, що робити та як відновитися з мінімальними втратами.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Лайфхак тижня
Як обладнати приміщення для тварин
Хакнути
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Місячний календар на тиждень
20 - 26 грудня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у грудні
Місячний календар
Що треба робити?
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти