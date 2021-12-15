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Гороскоп на 2022 рік для знака Телець

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
15 грудня, 11:53
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Загальний прогноз для знака зодіаку Телець на 2022 рік
Телець
Телець / Фото: Колаж: Сьогодні

Що готує гороскоп на 2022 рік представникам знаку Телець ? Наскільки позитивним буде прогноз на наступний Новий рік у всіх сферах життя – роботі, фінансах, здоров'ї, відпочинку, особистих стосунках? Де Чорний Водяний Тигр може влаштувати засідку і покарати за якісь огріхи, а де нагородить за старанність і працелюбність? Читайте докладний гороскоп на 2022 для знака зодіаку Телець.

Гороскоп на 2022 рік для знака Телець: робота і кар'єра

Працьовитому та завзятому Тельцю не звикати працювати за двох . Але у 2022 році Тигр може не раз спробувати спокусити вас сумнівними пропозиціями. Вони будуть не довгостроковими і несуттєвими, але вам не варто втрачати пильності, щоб не вплутатися у неприємності. Обирайте – ризикувати, щоб шикувати, або задовольнятися малим, проте надійним.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Телець: гроші і фінанси

У рік Тигра у Тельців нерідко буде можливість підозріло легкого заробітку. Та й ваші запити виходитимуть за межі фінансових надходжень до сімейного бюджету, що вимагатиме постійного поповнення. Але не забувайте, що задарма нічого не дається . І навіть за подарунки долі потім доведеться дорого розплачуватися. Прислухайтеся до інтуїції.

Гороскоп на 2022 рік для знака Телець: кохання і стосунки

Рік Тигра – непростий період для налагодження особистого життя у Тельця. Хижий символ року любить представника копитних лише в одному сенсі – як жертву. А тому у 2022 році вам постійно доведеться доводити свою спроможність , докладати зусиль і увесь час відвойовувати та відстоювати свої позиції глави сім'ї та лідера, навіть у любовній сфері.

Гороскоп на 2022 рік для знаку Телець: здоров'я і харчування

Серйозних проблем зі здоров'ям не передбачається. Але якщо Тельці у 2022 році відчуватимуть нездужання, насамперед варто переглянути своє харчування . Хижий Тигр радить зробити акцент саме на цьому. Через особливості вашої кухні можуть початися проблеми – від збоїв травної системи до зайвого жирку на талії, який захочеться якнайшвидше прибрати.

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Гороскоп на 2022 рік для знаку Телець: відпочинок та подорожі

Представникам знаку Телець у 2022 році буде важко всидіти на одному місці . Якщо вас тягне на авантюри та пригоди, не обмежуйте себе. У вас з'явиться завидна легкість на підйом, яка заразить оточення – і компанія вже готова для захопливої подорожі. Від поїздок беріть максимум вражень, корисної інформації та нових відомостей.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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