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Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
25 листопада, 18:00
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Астрологічний прогноз на 26 листопада для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 26 листопада 2021 року. Чорна п'ятниця має двояке значення: день сприятливий для покупок, але важкий для вирішення питань та спілкування.

Гороскоп на 26 листопада для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Якщо вам доведеться комусь передавати інформацію, постарайтеся донести її в повному обсязі та уточніть, чи правильно вас зрозуміли. Від цього залежить подальший успіх. Дійте на власний розсуд.

Гороскоп на 26 листопада для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Ваш настрій багато в чому залежатиме від оточуючих. Не пропустіть важливу подію дня. Якщо вас не зустрічають із розпростертими обіймами, краще віддалитися відразу – вам там робити нічого, тільки витратите час.

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Гороскоп на 26 листопада для Близнят

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Не хвилюйтесь, навіть якщо ви не зовсім розумієте, що й навіщо робите. Простіше не ставити запитання – ви все зрозумієте самі трохи згодом. Найменші зміни у поведінці можуть спричинити реакцію людей, які вас не схвалюють.

Гороскоп на 26 листопада для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Намагайтеся ні з ким не ділитися своїми поглядами на суперечливі теми, тому що вас не зрозуміють або не захочуть вникати. Якщо вам знадобиться допомога інших людей – не соромтеся попросити її, щоб потім не довелося пошкодувати.

Гороскоп на 26 листопада для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Несподівано до вас можуть повернутися давно забуті почуття. Добре це чи погано – вирішувати лише вам. Як би ви не поспішали, постарайтеся рухатися обережно, дрібними кроками, щоб не зайти в глухий кут.

Гороскоп на 26 листопада для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Вам доведеться подолати якусь перешкоду, але уникнути її навряд чи вдасться. Якщо ви з чимось не погоджуєтесь, не мовчіть, а заявіть про це вголос. Вам знадобиться допомога однодумців.

Гороскоп на 26 листопада для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ніхто, крім вас, не знає, що насправді вам необхідно. Так що тільки від ваших дій залежить, чи знайдете ви те, чого потребуєте. Тим більше, що вам легко вдасться налагодити стосунки з людьми.

Гороскоп на 26 листопада для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Розберіться одразу з усіма проблемами, не відкладайте їх вирішення у довгий ящик. Енергії вашої вистачить на все, ще й лишиться. Ви не зовсім знаєте, що шукайте, але коли знайдете – зрозумієте, що це саме воно.

Гороскоп на 26 листопада для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день складно назвати вдалим, тож проявіть терпіння, щоб не наробити помилок, які потім доведеться виправляти. Будуйте реальні плани, а не повітряні замки – синиця в руці надійніша за всіх небесних журавлів.

Гороскоп на 26 листопада для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Відволікніться від своїх проблем, ви не зможете знайти правильне рішення. Натомість краще спробуйте допомогти комусь із оточуючих людей. Зате ви зможете придумати новий спосіб розваги.

Гороскоп на 26 листопада для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

По можливості відмовтеся від розумової праці, віддавши перевагу фізичній. Комусь можуть не сподобатися ваші дії, а тому не варто розповідати колегам про причини вашої поведінки.

Гороскоп на 26 листопада для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Цей день ознаменується новим знайомством, яке, швидше за все, переросте у міцну дружбу. Взагалі всі придбання та покупки будуть вдалими, тому можете сміливо вирушати на шопінг.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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