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Як відпочиваємо на 8 Березня в Україні у 2022 році: вихідні та переноси

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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2 лютого, 16:49
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Нинішній рік не перестає радувати українців пролонгованими святковими днями.
Вихідні на 8 Березня 2022 в Україні: як і скільки відпочиваємо
Вихідні на 8 Березня 2022 в Україні: як і скільки відпочиваємо / Фото: Pixabay, Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те що за вікном іще зима, багатьох людей вже цікавить питання, як і коли українці відпочивають на Міжнародний жіночий день 8 Березня .

У 2022 році багато державних свят вдало випадають на дні, наближені до вихідних, завдяки чому святкування у українців розтягується на три, а то й чотири дні поспіль.

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Так, наприклад, було на Новий рік 2022 – ми гуляли три дні поспіль . І на Різдво Христове також було три довгі вихідні .

Вихідні на 8 Березня в Україні у 2022 році

Але жіноче свято порадує ще більше. Справа в тому що 8 Березня 2022 року припадає на вівторок . Проте український уряд рекомендував роботодавцям перенести робочий день із понеділка, 7 березня, на суботу, 12 березня .

Таким чином, Міжнародний жіночий день подарує нам цілих чотири вихідні дні поспіль: із суботи, 5-го числа, до вівторка, 8 березня .

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Щоправда, після свят цей додатковий вихідний доведеться відпрацьовувати у суботу, 12 березня , Так що для відпочинку залишиться лише одна неділя, 13-те число.

Раніше ми розповідали, коли буде Великдень-2022 в Україні: дата найголовнішого церковного свята.

Ольга Козачок
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