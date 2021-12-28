Як зустріти Новий рік 2022: прикольний сценарій свята з сім'єю та друзями

Веселі ідеї новорічних розваг, ігор та конкурсів для великої і маленької компанії, щоб ніхто не занудьгував

Як зустріти Новий рік 2022: сценарії свята / Фото: Колаж: Сьогодні

На порозі Новий рік 2022, який важливо зустріти класно, позитивно, весело та дружно. Адже всі знають: як зустрінеш рік, так його й проведеш !

Ми підготували для вас багато цікавих ідей , як розважити дорослих і дітей та розвеселити навіть найсерйозніших гостей на Новий рік.

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Як організувати свято на Новий рік: лайфхаки ігор та розваг

Лайфхак 1. Ялиновий квест

Як зустріти Новий рік / Фото: pinterest

Вже з самого порога нехай ваші гості не розслабляються, а знають, що потрапили до новорічної вечірки. Розвісьте в коридорі дощики та гірлянди , через які доведеться добиратися до вітальні, щоб нічого не порвати і не поламати. На всіх переможців чекає приз – святковий стіл.

Лайфхак 2. Новорічний тост

Як зустріти Новий рік / Фото: pinterest

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Чим більше вип'ють гості, тим складніше буде пройти цей конкурс. Налийте повний келих вина (а дітям – соку), розкотайтеь рулон туалетного паперу і поставте келих на край. Завдання граючих – підтягти за папір напій. Прикол у тому, що якщо папір намокне, то він тієї ж миті порветься, і келих не зрушить з місця.

Лайфхак 3. Сніжки

Як зустріти Новий рік / Фото: pinterest

Влаштувати веселі новорічні конкурси можна, навіть якщо у вас немає ігор чи спеціальних пристроїв. Візьміть пластикові стаканчики, намалюйте на них зимову тематику і побудуйте стіну. Хто розіб'є цю крижану гору сніжком, скатаним із серветок, той і переможець!

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Лайфхак 4. Викрадач Нового року

Як зустріти Новий рік / Фото: Pinterest

Серед гостей обирають викрадача Нового року. Всі гості заплющують очі, а викрадач входить до кімнати та краде три новорічні предмети , наприклад, годинник, кульку з ялинки, кошик мандарин зі столу. Після цього всі гості мають відгадати, що саме вкрав лиходій. Перемагає гість, який перший помітить, що саме зникло.

Лайфхак 5. Закохана парочка

Як зустріти Новий рік / Фото: pinterest

Граючим зав'язують очі і пускають водити хоровод навколо ялинки. Їхнє завдання зустрітися та поцілуватися під бурхливі оплески глядачів.

Лайфхак 6. Вбери ялинку

Як зустріти Новий рік / Фото: pinterest

Улюблена гра для дітей. Але і дорослі напідпитку не проти згадати дитинство. Для цього вам знадобиться мішура та "жертва", яку вбирають у новорічну ялинку . Можна розбитися на команди: у кого ялинка красивіша чи креативніша (дорослий варіант – сексуальніша), той і переміг.

Лайфхак 7. Бригада сніговиків

Як зустріти Новий рік / Фото: pinterest

Ось чим можна зайняти дітей на піввечора! Видайте їм за рулони білого туалетного паперу . Прикольно виходить, якщо граючі розбиваються на пари і водночас наряджають одне одного. Перемагає пара, яка першою стала відносно схожою на сніговиків.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.