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Хрестопоклонний тиждень-2022: традиції, що можна і не можна робити, і тематичні картинки

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МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 12:26
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Цього переломного Великопісного тижня господині печуть пироги у вигляді хреста, а в церквах особливі Хрести прикрашають квітами

Сьогодні, 27 березня, настала третя неділя Великого посту, яка називається Хрестопоклонна неділя . З цього дня починається четвертий тиждень Великого посту, який так само носить назву Хрестопоклонний.

Що це за свято, які його основні традиції і що не можна робити, дізнайтесь у нашій статті.

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Хрестопоклонний тиждень: значення

Свою назву Хрестопоклонний тиждень отримав від особливого поклоніння Чесному та Животворчому Хресту Господньому , яке віруючі здійснюють у храмах

Хрестопоклонний тиждень 2022: красиві фото на свято / Фото: pinterest
Хрестопоклонний тиждень 2022: красиві фото на свято / Фото: pinterest

Великий піст у православних порівнюється із перебуванням у давнину євреїв у пустелі. Тоді люди відчували страждання від спраги та голоду , а пророк Мойсей опустив дерево і зробив непридатну для пиття воду Мерри солодкою та благодатною.

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Аналогію проводять із Животворчим Хрестом посередині Великого посту, коли православна церква виносить його на поклоніння, насолоджує піст для віруючих і насичує духовну спрагу православних християн. Це зміцнює душевні сили віруючих у середині Чотиридесятниці.

З Хрестопоклонним тижнем: тематичні картинки / Фото: pinterest
З Хрестопоклонним тижнем: тематичні картинки / Фото: pinterest

У це свято в храмах прикрашають квітами особливий Хрест , який священик покладає на жертовник. У Хрестопоклонну неділю і наступний тиждень чотири рази відбувається особливе поклоніння Хресту: у неділю, понеділок, середу та п'ятницю. На середу припадає половина Великого посту .

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Хрестопоклонний тиждень: народні традиції

За народними спостереженнями, якщо не спати в ніч із середи на четвер Хрестопоклонного тижня, то можна почути хрускіт – це піст переламується навпіл .

У цей період господині пекли хрестоподібні пироги або у вигляді сільськогосподарського інвентарю, щоб наступний сезон пройшов благополучно, а рік був урожайним.

Картинки з Хрестопоклонним тижнем-2022 / Фото: pinterest
Картинки з Хрестопоклонним тижнем-2022 / Фото: pinterest

У такі пироги запікали цікаві начинки, за якими судили про майбутнє . Наприклад, комусь діставалося вугілля – до печалі, а комусь зерна – до гарного врожаю.

Хрестопоклонний тиждень: що не можна робити

Хрестопоклонний тиждень у 2022 році: фото / Фото: pinterest
Хрестопоклонний тиждень у 2022 році: фото / Фото: pinterest

Як і в інші значні церковні свята, у Хрестопоклонний тиждень існують свої заборони , які не можна порушувати.

  • категорично не можна сваритися, лаятися та скандалити у цей день та наступного тижня;
  • не можна відмовляти людям у проханнях та милостині;
  • важливо не лінуватися і не витрачати час даремно;
  • під забороною галасливі свята та розважальні заходи;
  • продовжується Великий піст, тому не можна його порушувати .

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